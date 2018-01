Amerikaanse overheid ‘sluit’ na falen begrotingsvoorstel

Na koortsachtig onderhandelen zijn Amerikaanse wetgevers er toch niet in geslaagd op tijd een begroting vast te stellen. De deadline voor het goedkeuren van de begroting verliep om 06.00 uur Nederlandse tijd. Het gevolg is dat de Amerikaanse federale overheid stopt met werken, een zogenaamde “shutdown”. Onder meer nationale parken en musea blijven dicht en de activiteiten van de NASA worden tijdelijk stopgezet. De veiligheidsdiensten en politie blijven gewoon aan het werk.

Vlak voor het verstrijken van de deadline blokkeerden Democraten in de Senaat vrijdagnacht (lokale tijd) een voorstel om de onderhandelingen nog vier weken te verlengen. Op dat moment waren er vijftig stemmen voor het aannemen van een begroting, waar er zestig nodig waren. Volgens AP was het slechts voor de bühne, omdat achter de schermen het leiderschap van beide partijen al bezig was met regelingen treffen om een lange shutdown te voorkomen. Na het verstrijken van de deadline blijft het overleg gaande om uit de impasse te komen en de overheid weer aan het werk te krijgen.

Het grote breekpunt was een oplossing voor de Dreamers - volgens schattingen zo’n 700.000 jongeren die als kind illegaal de VS binnenkwamen en er soms al jaren wonen. President Donald Trump wil hen alsnog het land uitzetten, terwijl Democraten hen juist een status willen geven. Trump raakte vorige week in opspraak doordat hij in een bijeenkomst over de toekomst van de Dreamers, Haïti en Afrikaanse landen weg te zetten als “shithole coutries”.

Een shutdown wordt gezien als het collectief falen van beleidsmakers in Washington DC om tot een compromis te komen. Republikeinen en Democraten wijten de sluiting aan elkaar. Voor president Trump komt de sluiting, precies een jaar na zijn beëdiging, op een pijnlijk moment. Trump zei in een tweet dat de Democraten met een shutdown het succes van zijn belastingwet teniet willen doen.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018

Chuck Schumer, de Democratische leider in de Senaat, gaf op Twitter een klein uur na de sluiting juist de president de schuld.

This will be called the #TrumpShutdown. There is no one who deserves the blame for the position we find ourselves in more than President Trump. pic.twitter.com/WE3SH9TpRU — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 20, 2018

Het is de vierde keer sinds 1995 dat de federale overheid stopt met werken. Dit gebeurde voor het laatst in 2013, toen er geen overeenstemming over de Affordable Care Act - ook wel Obamacare genoemd - kon worden bereikt.