Het International Film Festival Rotterdam zou niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Vanaf komende woensdag zijn er gedurende twaalf dagen weer meer dan 900 in zo’n dertig functies in touw. Zelfs bij een conservatieve schatting (stel ze werken allemaal zeven dagen maal vijf uur à 50 euro) kom je aan een bedrag van anderhalf miljoen euro dat de vrijwilligers het festival — en dus de kaartjeskopers — besparen.

Enkele portretten.

Coördinatie| Arian de Vries (31), oer-vrijwilliger

„Ik draai al een tijdje mee, dit wordt mijn zevende of achtste jaar als vrijwilliger. Daarvoor was ik bezoeker, ik ken het festival een jaar of twaalf. Ik heb een passie voor films. Het filmfestival is een leuke internationale plek, uniek in Nederland. „Mijn functie is subco — dat is de afkorting van subcoördinator — van het serviceteam. Dat is het team dat alles regelt: de kaartverkoop, de inloop van de zaal, en dat de problemen die daarbij eventueel ontstaan oplost. Uiteindelijk zijn wij het visitekaartje van het festival. Het gebeurt wel eens dat mensen kwaad worden. Maar wie een half uur te laat komt, mag niet meer naar binnen, dat is nu eenmaal zo, want daar heeft het publiek in de zaal last van. Ik heb maar weinig meegemaakt dat we iets niet konden oplossen. „Ik werk als communicatietrainer bij de Kindertelefoon. Ik leid vrijwilligers op. Er zijn zeven locaties, Rotterdam is er een van. „Of ik zelf de kans krijg om naar de film te gaan? Zeker weten, ik werk negen diensten van een uurtje of zeven, dus ik houd tijd over om films te zien. Als vrijwilliger kun je naar alle reguliere films voor zover er nog kaartjes zijn.”

Inhoud| Sofie Maas (19), content creator

„Ik studeer History of Art en Film and Visual Culture in Aberdeen. Film is mijn grote passie, jarenlang had ik een Cineville-pas, maar in Schotland heb je daar niets aan. „Ik ben content creator voor IFFR Young Selectors, een onderdeel van het festival sinds vorig jaar. We organiseren events tijdens het festival zelf en door het jaar heen om voor jonge mensen de stap naar het festival te vergemakkelijken. We doen film, kunstenaars, kunst op straat, muziek, afterparty’s, maar ook Q & A’s met regisseurs en acteurs. Het idee is: by youngsters for youngsters, waarbij we mikken op 18 tot 35 jaar. We willen meer experimentele films laten zien – Mensen zijn daar altijd zo bang voor, die vinden ze moeilijk te begrijpen. „In 2015 heb ik stage gelopen bij marketing en communicatie, een geweldige ervaring. Ik wilde graag meer bij het festival betrokken zijn en dat gebeurde toen ik werd gevraagd voor IFFR Young Selectors. „Ik heb het van niemand vreemd: mijn vader werkte begin jaren ‘80 voor het IFFR. Hij heeft me altijd films laten zien. Ik kan dagen achter elkaar films kijken, de fijnste dagbesteding die er is.”

Vervoer| Theo Nieuwenhuijsen (63), carservice

„De carservice haalt acteurs, regisseurs en andere gasten van het festival op van Schiphol. Ook rijden we gasten tussen de verschillende locaties, zoals LantarenVenster en de Doelen. We halen films op en brengen films naar het schaduwprogramma in Groningen. Ik heb een jaar gehad dat ik zo’n 4.000 kilometer aftikte. Toen moesten we gasten uit Frankrijk ophalen in Lille; die konden niet verder komen door een staking bij de Belgische spoorwegen. Tegenwoordig is het aantal kilometers minder, veel films worden digitaal gestuurd. „Ik doe dit nu zo’n vijftien jaar denk ik, als hobby. Ik heb een baan als rijksambtenaar op een ministerie, in de financieel-economische hoek. „Ik heb mensen uit de hele wereld in de auto, je kan het zo gek niet verzinnen. Gesprekken heb je niet altijd, sommige mensen slapen of werken achterin. Maar met de meeste gasten wel. Engels gaat altijd wel, Duits en Frans ook, maar met een Rus die alleen Russisch spreekt, is de conversatie beperkt. Ik probeer altijd wel de film te zien van iemand die ik in de auto heb gehad. Als ik die ook weer terugrijd, is het leuk om erover te praten.”