Zes baby’s overleden na bacterie in ziekenhuis Paramaribo

In Suriname zijn zes baby’s overleden als gevolg van een bacteriële besmetting in het ziekenhuis van Paramaribo, meldt ANP. Het gaat om de bacterie Serratia marcescens. In totaal zijn dertien baby’s in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) besmet geraakt, van wie er op dit moment één ziek is. De andere kindjes zijn buiten levensgevaar, maakte de directie op een persconferentie bekend.

De NOS meldt dat de kindjes tussen 4 en 13 januari stierven. Uit een voorlopig onderzoek blijkt dat de bacterie via medicijnen de kinderen besmet heeft. Naar aanleiding van deze conclusie heeft het ziekenhuis de medicijnbereiding direct overgedragen aan de apotheek. Het ziekenhuis zou volgens het AD eerder deze week al een acute opnamestop op de Neonatale Intensive Care Unit aankondigde, de afdeling voor pasgeboren kinderen.

Een ziekenhuisbesmetting met de Serratia marcescens komt niet vaak voor, maar is niet uniek. In 2006 overleden in het ziekenhuis in Roermond twee patiënten na te zijn besmet door de bacterie. In 2000 kondigde het Academisch Ziekenhuis Groningen een opnamestop af nadat dertien patiënten Serratia marcescens bij zich droegen. Zij werden er echter niet ziek van.