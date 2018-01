Vrijspraak in zaak rondom ‘apocalyptische’ treinramp Canada

Drie spoormedewerkers in Canada zijn vrijgesproken van dood door schuld in een slepende rechtszaak over een treinramp waarbij 47 mensen omkwamen, meldt Reuters. In 2013 ontspoorde daar een goederentrein met ruwe olie. Diverse explosies legden een aanzienlijk deel van het stadje Lac-Mégantic, Quebec in as.

De openbaar aanklager beschuldigde drie spoormedewerkers van dood door schuld. Hun nalatige gedrag zou er voor hebben gezorgd dat de trein, die onbemand wachtte op machinisten, op hol kon slaan en kon ontsporen bij Lac-Mégantic. De drie vijftigers en hun verdediging overtuigden na een proces van drie maanden de twaalfkoppige jury van hun onschuld, die vrijdag werd uitgesproken na een dag van beraadslaging.

‘Oorlogsgebied’

Bij de treinramp in 2013 explodeerden meerdere van de in totaal 72 tankerwagons. Een derde van de zesduizend inwoners van Lac-Mégantic moest worden geëvacueerd. Gedurende het proces moest de jury zich door talloze getuigenverklaringen van treinexperts werken, alsmede opnamen van dramatische hulpoproepen van reddingswerkers en spoormedewerkers tijdens de ramp, die door hen werd omschreven als de “apocalyps”, “inferno” en “oorlogsgebied”.

Machinist Tom Harding (56), spoorverkeersregelaar Richard Labrie (59) en operationeel manager Jean Demaître (53) hoorden onder meer collega’s ontlastende verklaringen afleggen over een werkmilieu waarin weinig aandacht en geld was voor veiligheidsmaatregelen en trainingen.

Steil stuk spoor

Met name Harding werd door de aanklager verweten dat hij als machinist had moeten weten dat de trein op hol kon slaan nadat het remsysteem gecorrumpeerd werd bij het blussen van een eerdere brand toen de trein nog stil stond. De verdediging beriep zich er echter op dat alle protocollen waren gevolgd.

Ook werd aangedragen dat het spoorwegbedrijf waar Harding werkte de risico’s van het stationeren van een dergelijke goederentrein op wat bleek een steil aflopend stuk spoor te zijn, niet goed had ingeschat. De jury achtte Harding en zijn collega’s niet persoonlijk aansprakelijk.