Verzekeraars schatten stormschade op 90 miljoen euro

De westerstorm die donderdag over Nederland raasde, heeft voor ongeveer negentig miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat schat de brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars vrijdag.

Het gaat vooral om schade aan woonhuizen en auto’s. De schade aan overheidseigendommen, bedrijven en de landbouwsector zijn nog niet in dit bedrag meegerekend. Mogelijk valt het totale schadebedrag daardoor nog veel hoger uit.

Naast de krachtige wind werd veel schade aangericht door ontwortelde bomen en losgeraakte dakpannen. De westerstorm van 3 januari zorgde voor zo’n tien miljoen euro aan schade. Jaarlijks veroorzaken gemiddeld vier à vijf stormen voor vijftig miljoen euro aan schade.

Reguliere dienstregeling weer op gang

De NS laat weten dat de treinen vrijdag aan het eind van de ochtend weer volgens de reguliere dienstregeling rijden. Op vijf trajecten worden vanochtend bussen ingezet: Utrecht-Tiel, Nijmegen-Venray, Eindhoven-Weert, Haarlem-Zutphen en Schiphol-Leiden. Daar worden nog herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Door de westerstorm lag donderdag het treinverkeer een groot gedeelte van de dag volledig stil. Door de hevige wind gingen veel bovenleidingen kapot en waaiden er veel bomen op het spoor. Pas laat op de avond kwamen de treinen weer op gang. Het was de eerste keer sinds 2007 dat het hele treinverkeer werd stilgelegd.

Omgewaaide vrachtwagens

Ook op de wegen veroorzaakte de storm veel hinder. De Verkeersinformatiedienst (VID) meldde donderdag dat een recordaantal gekantelde vrachtwagens is gemeld. In totaal kreeg de dienst zo’n zeventig meldingen van omgewaaide trucks binnen. Het werkelijke aantal omgewaaide voertuigen ligt vermoedelijk hoger. De laatste keer dat de dienst zo veel meldingen ontving, was in 1990. Vooral op de wegen in en rondom het Rivierengebied deden zich veel problemen voor door zware windstoten.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) wil onderzoeken waarom sommige vrachtwagens ondanks de waarschuwing toch de weg op zijn gegaan. Minister van Nieuwenhuizen gaat in gesprek met de transportsector om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen.