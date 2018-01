Van Persie definitief terug naar Feyenoord

Robin van Persie keert definitief terug naar Feyenoord. Vrijdag werd de 34-jarige aanvaller het met zijn huidige club Fenerbahçe eens over zijn vertrek. Het was de laatste horde die nog in de weg stond van Van Persie’s terugkeer, nadat hij eerder al een akkoord had bereikt met Feyenoord. Aanstaande maandag tekent Van Persie het contract, laat Feyenoord weten.

Aanvankelijk had Feyenoord de hoop dat Van Persie aanstaande zondag al zou kunnen meespelen in de Klassieker tegen Ajax. Doordat de gesprekken tussen Van Persie en Fenerbahçe enigszins moeizaam verliepen, zit dat er nu niet meer in, zegt assistent-trainer van Feyenoord Jean-Paul van Gastel vrijdag tegen persbureau ANP. Toch vindt Van Gastel het “mooi dat Van Persie terugkomt naar Nederland”.

In het rood-wit van Feyenoord maakte Van Persie op 3 februari 2002 zijn debuut als profvoetballer. Drie maanden later was hij al basisspeler in de door Feyenoord met 3-2 gewonnen UEFA Cup-finale tegen Borissia Dortmund. Na 78 officiële duels en 22 doelpunten vertrok Van Persie in de zomer van 2004 naar Engeland, waar hij een contract tekende bij Arsenal.

Topscorer Premier League

Van Persie ontwikkelde zich in de Premier League tot één van de beste aanvallers van de wereld. Twee keer op rij werd hij topscorer van de hoogste Engelse voetbalcompetitie: in 2012 en in 2013. Voorafgaand aan dat laatste seizoen maakte hij voor 32 miljoen euro de overstap naar Manchester United. Een doelpunt dat de Rotterdammer in april 2013 maakte tegen Aston Villa, werd in 2016 door zijn collega’s verkozen tot mooiste treffer ooit in de Premier League.

Na drie jaar bij Manchester United verhuisde Van Persie in 2015 naar het Turkse Fenerbahçe. Onder trainer Louis van Gaal was hij uit de gratie geraakt op Old Trafford. In zijn eerste twee seizoenen bij Fenerbahçe maakte Van Persie veel speelminuten. Dit seizoen zat hij door blessures echter vooral aan de kant.

Van Persie is topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Tijdens zijn interlandloopbaan, die in 2005 begon en vorig jaar met een invalbeurt tegen Frankrijk een onverwacht vervolg kreeg, maakte hij 50 goals. Eén van de meest memorabele doelpunten die Van Persie voor Oranje scoorde, was zijn zweefduikkopbal in de wedstrijd tegen Spanje op het WK in 2014.