Van de Oeral tot in Siberië: mesincidenten op Russische scholen

Rusland werd afgelopen week opgeschrikt door ernstige geweldsincidenten op scholen. De autoriteiten spreken van een mogelijk verband via sociale media en nemen maatregelen. Dat melden meerdere Russische media.

Op een school in een dorp nabij de Siberische stad Oelan-Oede verwondde een leerling met een bijl ten minste vijf medeleerlingen en hun lerares. Ook probeerde hij een van de schoollokalen in brand te steken met een Molotovcocktail.

De tiener zou zelfmoord hebben willen plegen, maar werd aangehouden en met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten van de regio Boerjatië en bronnen binnen het OM stellen dat er niet één maar twee of drie daders zouden zijn die gemaskerd de school binnenvielen.

Oeral

De aanslag in Siberië komt vier dagen na een ander geweldsincident op een school in de stad Perm, in de Oeral. Daar vielen twee 16-jarige jongens met messen een lerares aan; elf jongere kinderen raakten gewond toen ze de vrouw te hulp kwamen.

Ook hier lopen de versies van het incident uiteen. Volgens sommigen ging het om een uit de hand gelopen vechtpartij, een andere getuige zei tegen dagblad Komsomolskaja Pravda dat jongens in het zwart gekleed waren en jachtmessen bij zich hadden. Een van hen zou eerder van school zijn gestuurd en psychische problemen hebben. Ook zou hij op sociale media gerefereerd hebben aan de schietpartij, in 1999, op een school in het Amerikaanse Columbine.

In twee andere Russische steden vonden eveneens mes-incidenten plaats. In Moskou zou donderdag een jongen door een conciërge zijn tegengehouden toen hij met messen en benzine zijn school probeerde binnen te komen, zo meldt persbureau Tass. In de regio Tsjeljabinsk in de zuidelijke Oeral trok een 16-jarige jongen woensdag een mes en verwondde een andere dorpsleerling.

Kopieergedrag

De autoriteiten sluiten een verband tussen de incidenten niet uit, meldt persbureau Tass vrijdagochtend. Via internet zouden jongeren elkaar op ideeën brengen. Internetwaakhond Roskomnadzor kondigde vrijdag na overleg met het ministerie voor Communicatie aan chatgroepen op sociale media te gaan blokkeren, waarin wordt opgeroepen tot geweld op scholen. Hetzelfde gebeurt al met groepen waarin gesproken wordt over zelfmoord. In de regio Boerjatië, en mogelijk op andere plaatsen, zijn intussen extra veiligheidsmaatregelen genomen op scholen.