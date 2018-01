Baby op de bank

„Een keer per week pas ik op in een vast gezin. Toen ik de eerste keer binnenkwam, lag er een baby op de bank. Ik dacht: die nemen ze zeker mee naar dat concert. Maar ze gingen me wijzen waar de commode was, hoe je een flesje melk kunt maken. Ze gaven de baby aan mij. Ik had nog nooit een baby vastgehouden, maar ineens was het heel normaal. Een soort verlenging van mijn arm.”

Foto: Khalid Amakran Naam: Jade Kersbergen (16), Amsterdam Zit in: 1 mbo pedagogisch medewerker / onderwijsassistent Woont met: vader, stiefmoeder, broer / moeder, stiefvader, broer, stiefbroertje Moeder: heeft cateringbedrijf Vader: ontwerper en museumdocent

Zelfvertrouwen

„Al sinds de basisschool wil ik lerares worden, maar ik heb wel getwijfeld. Ik ben altijd een beetje de domste van de klas geweest. In wiskunde en aardrijkskunde ben ik heel slecht. Dit jaar heb ik pas meer zelfvertrouwen gekregen. Ik krijg nu vakken als ontwikkelingspsychologie en methodisch handelen, waar je later echt iets mee moet doen. Dat motiveert mij wel. Ik denk nu: dit kan ik, het gaat mij lukken. Straatslim ben ik altijd wel geweest. Mijn beste vriendinnen zijn ontzettend goed op school, maar als we een trein missen ben ik degene die een andere route uitstippelt. Dan denk ik: wat is uiteindelijk belangrijker. Dat je de stelling van Pythagoras weet of dat je weet hoe je ergens naartoe moet gaan.”

Nog een huis

„Ik woon bij mijn vader op maandag en dinsdag, bij mijn moeder op woensdag en donderdag en bij allebei om het weekend. Die afwisseling vind ik wel fijn. Ik ben het zo gewend dat ik me op een gegeven moment ga vervelen in één huis. Stiefouders hebben vind ik ook leuk. Twee andere mensen die toch invloed hebben op je leven. Mijn stiefvader is niet mijn vader en die rol neemt hij ook niet aan. Mijn stiefmoeder hetzelfde. Zij zeggen: ik kan je advies geven, maar ik ga niet zeggen dat je iets wel of niet moet doen. Als ik tegen mijn stiefvader zeg dat ik een hamster wil of een kitten, zegt hij: dat moet je aan je vader vragen. O ja, denk ik dan, ik heb nog een huis waar ik het kan proberen.”

Foto's: Khalid Amakran

Beetje dansen

„Met mijn vriendinnen ga ik heel soms uit, een beetje dansen in een club. Die warmte, al die mensen – ik ben veel liever thuis. Ik hou ook niet zo van vakanties, ik ben altijd zenuwachtig om te gaan. Eerst dacht ik dat iedereen zich zo voelde. Maar ik zei een keer tegen mijn broer dat ik ertegen op zag, en toen bleek hij er juist zin in te hebben. Ik zou wel alleen willen reizen. Dan kan ik zelf bepalen wanneer ik terug ga, waar ik heen ga, wat ik doe.”

Dit zegt haar vader: „Jade is oplossingsgericht en heel zorgzaam. Ze wil altijd weten of het goed met je gaat. Ze vindt het ontzettend leuk om voor kinderen te zorgen en te voelen dat mensen vertrouwen in haar hebben.”

