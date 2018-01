Stormschade

Vorige week zaterdag stond er in Volkskrant Magazine het zoveelste interview met psychiater en beroepsijdeltuit Bram Bakker. Voor dit grote vraaggesprek had de Volkskrant volgens mij de bekende roddelnicht Evert Santegoeds ingehuurd en Evert was in vorm. Bram, sowieso altijd al geestelijk incontinent, liep leger dan ooit. Over zijn ex, over twee vrienden die suïcide hadden gepleegd en over zijn grote liefde. Wie die grote liefde is? Dat is Bram Bakker. En dat is niet zomaar een scharreltje. Bram pijpt Bram al jaren minimaal drie keer per dag. Tot wederzijds genoegen. Bij het stuk stonden ook nog een aantal lachwekkende foto’s van Bram zijn grote liefde. Zwoel loerde hij in de lens. Gehuld in een warm wolletje. De meelijwekkende plaatjes gaven een goed beeld van het hele artikel dat ronduit kwalijk was. Vooral de info die hij gaf over de overleden vrienden was domweg stuitend. Ik denk dat de ex liederlijk blij is dat ze van deze idioot verlost is. Daar kan zo’n interview dan wel weer bij helpen.

Ik dacht toen ik het uit had maar één ding: het Medisch Tuchtcollege komt maandag in spoedzitting bijeen en deze idiote charlatan wordt met onmiddellijke ingang uit zijn ambt gezet. Dit kan je patiënten niet aandoen. Als je bij een psychiater komt heb je meestal een toch al niet al te opgeruimde bovenkamer en dan moet je iemand hebben die rust brengt. En dat kan deze man met dit verhaal niet brengen.

Inmiddels weet ik dat het Medisch Tuchtcollege niet bij elkaar gekomen is en dat de heer Bakker vrolijk zijn verwarde klantjes ontvangt. Misschien hebben ze wat aan hem. Of heeft hij wat aan hen. Ik vrees dat het Volkskrant Magazine op de leestafel in zijn wachtkamer ligt. Domweg omdat de dokter heel tevreden is over dit open, eerlijke en transparante gesprek. Toen ik donderdag een filmpje zag van een meneer die in de storm met een bladerenblower in de weer was, moest ik aan de praktijk van dokter Bakker denken.

Deze week dacht ik heel even: die arme Barbie zal toch niet door deze kneus behandeld worden? Zij is dat Haagse meisje dat ooit beroemd werd door het RTL-televisieprogramma Oh Oh Cherso (een soort comazuipen voor beginners), waarna ze door de fijnzinnige Galjaard en consorten geestelijk volledig is uitgebeend. Opgehitst voor de kijkcijfers moest ze de meest verschrikkelijke dingen doen. Jaren zijn zij en haar man gevolgd door de zender. Zelfs aan hun recente scheiding werd een vrolijke serie gewijd. Het laatste wat ik zag was dat haar hele huis van binnen roze was gespoten. En dat zou zij dan zogenaamd leuk moeten vinden. Nu is het meisje totaal overspannen en de bloedhonden van RTL hebben het zinkende schip verlaten. Dit laatste zijn haar eigen woorden. Wat rest is een dikke schuld en een veel te dure leaseauto. Waarschijnlijk zijn ze bij RTL alweer op zoek naar een volgende kneus die ze een aantal jaren kunnen uitbuiten.

Misschien is het aardig als Erland Galjaard een soap maakt van dat Amerikaanse gezin met die knettergekke ouders die hun dertien kinderen vastklonken aan hun bedjes. Die kinderen hebben zo lang vastgezeten dat ze geen idee hebben wat bijvoorbeeld medicijnen zijn. En wat een politieagent is weten ze ook niet. Even dacht ik dat Mark Rutte een tijdje in dat gezin vertoefd heeft. In een soort internationale scholierenuitwisseling. Als je namelijk tegen hem ‘aardbevingsschadevergoeding’ zegt kijkt hij je ook aan alsof hij net door een Urkse pulsvisser overvaren is. Hij heeft geen idee wat je bedoelt. Zullen we anders Rutte ook een keer naar Brammetje sturen? Misschien kan hij hem leren dat hij een vraag van een journalist gewoon moet beantwoorden. Afgelopen zondag zag ik Rutte een uur lang bij Buitenhof en ik vroeg me maar een ding af: waar zeept die gozer zich voor de uitzending mee in? Het ligt aan de lange kabinetsformatie dat de Groningers hun scheurschade nog niet vergoed hebben gekregen. Dan heeft die formatie dus een jaar of tien geduurd?

Ik denk dat het voer voor psychiaters is. Maar dan wel voor goeie. Niet voor een idiote narcist.

En ondertussen zijn ze in Groningen blij met de storm. De baas van de NAM heeft Wiebes al gebeld dat hij snel moet komen kijken. Zoveel stormschade hier!