Staten flirten én worstelen met crypto’s

Een nieuwe digitale munt als oplossing voor een falende staat; president Nicolas Maduro van Venezuela zet zijn plan door om de Venezolaanse overheid een eigen digitale munteenheid te laten creëren, de petro. Dat maakte zijn regering, ondanks grote scepsis en politieke oppositie tegen het idee, afgelopen week bekend.

In het, nog behoorlijk vage, plan van Maduro wordt de nieuwe digitale munt gedekt door de oliereserves van het land – vandaar de naam petro. Dat zou het een uniek soort hybride maken van cryptovaluta en door de staat gegarandeerde munteenheid.

Crypto-roebel

En Venezuela is niet het enige land dat serieus overweegt om eigen digitale munten uit te geven. Eerder gaf Vladimir Poetin groen licht aan een, ook tamelijk vaag, plan om een ‘crypto-roebel’ te ontwikkelen. Hij hintte er onder meer op dat een eigen cryptomunt een handig middel is om Westerse financiële sancties te omzeilen. Het Noord-Koreaanse regime laat ook regelmatig bijzondere interesse zien in cryptovaluta als middel om handelssancties te omzeilen.

Maar niet alleen landen met last van sancties flirten met het idee. In Zweden zoemt het van geruchten over een ‘e-kroon’, nadat de Britse bank HSBC dat in een rapport voorspelde. De centrale bank geeft daarover nog geen uitsluitsel. Ook Estland werkt aan een eigen digitale munt; de estcoin.

Het is wel sterk de vraag of deze staatsgeleide digitale munten nog wel ‘echte’ cryptovaluta genoemd mogen worden. Het hele idee achter digitale munten zoals bitcoin en ethereum is dat ze door een netwerk van gebruikers wordt gecreëerd (gemined) en gevalideerd. Bij de originele digitale munten zijn banken en overheden juist overbodig – dat is het hele punt.

Die oorspronkelijke cryptovaluta zorgen dan ook aanhoudend voor bezorgde overheden. De Zuid-Koreaanse overheid creëerde begin deze week grote onrust op de markten voor cryptovaluta door te hinten op het strenger reguleren van bitcoinmarktplaatsen. Koersen van belangrijke digitale valuta daalden prompt tot wel 30 procent, waarna de koers zich weer wat herstelde.

Frankrijk en Duitsland maakten donderdag bekend dat ze op de G20-vergadering later dit jaar een gezamenlijk voorstel gaan doen voor strengere regels voor crypto’s. Het draait allemaal om een grote onderliggende vraag: wie controleert in de toekomst het geld?

Aan banden leggen

De worsteling met digitale munten manifesteerde zich afgelopen week het duidelijkst in Rusland. Daar zei Poetin woensdag dat het aan banden leggen van cryptovaluta „absoluut noodzakelijk is”. Dezelfde Poetin die een eigen crypto-roebel wil hebben.

Of het wat gaat worden met de Venezolaanse petro is nog maar de vraag. Een meerderheid van het parlement vindt het niks. Het plan is zo uniek dat noch monetaire economen noch cryptovaluta-experts er veel in lijken te zien. „Het is een cryptovaluta die geen cryptovaluta is, gedekt door reserves die er niet zijn, uitgegeven door een overheid zonder geld”, twitterde Francisco Monaldi, een prominente Venezolaanse olie-expert van denktank The Baker Institute. Desondanks hoopt Maduro er minstens 2 miljard euro mee op te halen.