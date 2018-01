Spanje straalt weer, mede dankzij toerisme

Vol trots presenteert Spanje zich deze week tijdens de vakantiebeurs Fitur in Madrid als het op één na best bezochte land ter wereld. Met 82 miljoen toeristen brak het Zuid-Europese land in 2017 opnieuw de records en ging het de VS voorbij. Spanje hoeft nu alleen nog Frankrijk – met 89 miljoen toeristen – voor zich te dulden.

Madrid mag zich tot 21 januari even ‘de hoofdstad van het toerisme’ noemen, met een beurs waaraan 165 landen meedoen. Bij de Feria Internacional de Turismo (Fitur) wordt met de presentatie van verschillende technologische snufjes de toon van een nieuw jaar gezet. Volgens de verwachtingen zal de groei doorzetten. Alleen al de economische impact van de 38ste editie van Fitur wordt geschat op 260 miljoen euro. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar.

De bezoekers van Fitur – dit jaar hoopt de beurs het aantal van 244.972 gasten in 2017 te overtreffen – maken een reis langs alle continenten. Landen presenteren zich op geheel eigen wijze met opvallende paviljoens, live muziek, het serveren van nationale lekkernijen en met stapels aan folders en posters.

Catalonië omlaag

Hoe anders is de wijze waarop Spanje zich aan de wereld laat zien. Toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het land dat sinds 2008 in de greep was van een zware economische crisis. Mede door de groei van het aantal buitenlandse gasten – in 2017 kwamen er ruim 3,5 miljoen Nederlanders naar Spanje – groeit de economie weer gestaag. Ruim 11 procent van het bruto nationaal product komt uit toerisme.

De verschillende Spaanse regio’s presenteren zich in verschillende hallen aan de bezoekers van Fitur. Het zuidelijke Andalusië heeft zelfs een geheel eigen hal ter beschikking voor de promotie van steden als Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Almería en Cádiz. Alleen in Catalonië daalde door de politieke onrust het aantal toeristen in het najaar met meer dan 20 procent.

Abel Matutes, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en het gezicht van hotelketen Palladium, straalt als hem wordt gevraagd naar het succes op zijn geboorte-eiland Ibiza waar hij tal van luxe hotels en discotheken liet bouwen. „Toerisme blijkt de redding van Spanje te zijn”, zegt hij in de stand van Palladium op de beurs. „De schatkist wordt voller, mensen hebben weer werk. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Op de afdeling Europa is Portugal met een groot aantal stands overigens de opvallendste aanwezige. Het Zuid-Europese land kende net als het grote buurland Spanje een boom van toeristen. Portugal verwelkomde meer dan 20 miljoen toeristen in 2017 en hoopt dat het aantal dit jaar nog verder zal groeien.