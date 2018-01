‘Rijk worden hoef ik niet, wél wil ik de regie hebben’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Edwin: „Er is voor mij in korte tijd heel veel veranderd. Mijn vriendin en ik zijn in 2015 uit elkaar gegaan, ik ben na vijftien jaar gestopt in loondienst en ben nu zelfstandig ondernemer. Het was alsof ik in een gouden kooi zat: een goed salaris, drie opgroeiende kinderen, maar toch niet gelukkig. Dat voelde ik al een tijd, maar die stap is toch moeilijk te nemen.

„Ik heb tien jaar gewerkt als senior hypotheekacceptant voor ondernemers. Nu gebruik ik mijn kennis als zelfstandig hypotheekadviseur. Het is niet zaligmakend, maar ik zie het ook als opstapje: zolang ik maar zelf ondernemer ben, pak ik andere projecten erbij op. Ik ben bijvoorbeeld samen met een vriend een webshop voor betaalbare CBD-olie (hennepolie) begonnen, en ben aan het kijken om met mijn neef in het duurzaam vastgoed te gaan.

„Rijk worden hoeft niet voor mij, maar ik wil wel de regisseur zijn van mijn leven. Dat is ook zo prettig nu, dat ik niet hoef te stressen om op tijd op kantoor te zijn als ik mijn kindjes naar school breng omdat ik mijn werk er gewoon omheen kan plannen. Zelf de regie hebben geeft me heel veel voldoening.”

Hoe doet hij het?

Edwin Beukers (43) werkt 40 uur in de week als ondernemer. Hij is zelfstandig hypotheekadviseur en runt daarnaast een webshop voor hennepolie: betaalbarecbd.nl. Hij woont in Heiloo en heeft co-ouderschap over zijn kinderen Sue Ann (5) Neil (8) en Sam (10). Inkomsten: ongeveer 1,5 keer modaal.

Zelfontwikkeling

„Uit elkaar gaan is vervelend, met name voor de kinderen. Maar het gaat prima zo. We hebben co-ouderschap, en ik heb een fijn huis kunnen regelen voor mijn ex. Dat is binnen een kilometer van het mijne, en de school zit tussen ons in. De kinderen zijn om het weekend en op maandag en dinsdag bij mij. Donderdagmiddag haal ik ze van school.

„Je hebt opeens weer heel veel momenten voor jezelf. Toen we net uit elkaar gingen heb ik veel boeken voor persoonlijke ontwikkeling gelezen, zoals van Tony Robbins. Dat helpt je alles positief te benaderen. Als er nu spanning of stress in mijn leven is, weet ik dat ik die zelf creëer. Ik probeer dat bewust niet meer te doen. Ik ben ook meer op mijn voeding aan het letten. En vaker sporten ben ik ook van plan, maar elke keer is er toch weer wat en komt het er niet van.”

Autodidact

Edwin: „Ik ben op dit moment veel bezig met leren hoe ik sociale media goed kan inzetten. In loondienst hoefde ik me daar natuurlijk niet mee bezig te houden, en ik ben ook van de generatie dat je dat net niet hebt meegekregen. Dus ik onderwijs mezelf, met boeken en online cursussen.

„Ik heb allemaal plannetjes, ben heel enthousiast over werk. Maar het gevaar als ondernemer is dat je focus verliest en dat je van alles een beetje zit te doen. Ik kom uit een ondernemersgezin, mijn vader had een groot accountantskantoor en werkte tachtig uur per week. Dus ik ken het van vroeger: je blijft altijd bezig. Ik probeer dat zelf niet te doen hoor, ik houd het volgens mij keurig op veertig uur. Maar ja, ook ik zit toch vaak ongemerkt ’s avonds weer te werken.”

07.00 uur Edwin wordt uit zichzelf wakker, of door de kinderen. Aankleden, samen ontbijten en broodjes smeren. 08.30 uur Naar school wandelen, tien minuten lopen van huis. 09.30 uur Edwins werkdag begint achter de laptop. 14.00 uur Edwin luncht. „Als ik eerder eet, krijg ik een dip.” 15.15 uur Maandag en dinsdag komen de kinderen uit school. 16.00 uur Boodschappen doen, daarna koken en aan tafel. 19.30 uur De kinderen gaan allemaal naar bed. 23.00 uur Edwin gaat naar bed. „Ik ben ook het type dat in slaap valt op bank.”

Wassen en strijken

Edwin: „Ik deed altijd al veel in het huishouden, kookte negen van de tien keer. En wassen en strijken deed ik ook geregeld. Dus een huishouden runnen is niet nieuw voor me.

„In het weekend ga ik door het hele huis, en doordeweeks doe ik de toiletten en stofzuig ik. Meestal ben ik een beetje in huis aan het rommelen als de kindjes uit school komen. Eten aan het koken, opruimen, een spelletje met ze doen. Dat is ook wel zo gezellig: ik wil een leuke vader voor ze zijn. Het doel is dat ze terugdenken aan mij als een lieve vader, gastvrij voor vriendjes die altijd kunnen komen spelen. Een vader die echt aanwezig was.”

Eten weggooien

„Ik haal elke dag boodschappen voor die avond, vaak loop ik ’s middags langs de Albert Heijn. Als je een gezin hebt is het wel handig om dat maar twee keer per week te doen, maar alleen krijg je dat niet op. In het begin was ik continu dingen aan het weggooien.

Ik hou van koken. Verse soepen, couscous, pasta, aardappels: eigenlijk alles zolang er maar afwisseling in zit. Soms kiezen de kinderen samen iets met mij uit de kookboeken. Of gaan we met z’n allen een plaatpizza maken, of cupcakes.

„Na het eten kijken we weleens samen naar de televisie. Mijn oudste vindt het Jeugdjournaal heel interessant. Ze mogen ook wel eens Netflix zien, maar ik let erop dat het niet de hele tijd is. Ze houden van dansen en muziek, dus vaak zet ik na het eten in plaats van de televisie, de muziek aan. Neil zoekt dan leuke nummers op, en dan staan we met z’n allen te dansen in de woonkamer.

’s Morgens en ’s avonds is het spitsuur. Dan moeten ze aangekleed worden, ontbijten en naar school, en ’s avonds gaan ze alledrie bijna tegelijk naar bed. Het is dan een klein beetje chaotisch, maar aan de andere kant: je moet je niet druk maken. Dat heb je zelf in de hand.”