Peter van Dongen wint Stripschapprijs 2018

De Stripschapprijs 2018 is toegekend aan Peter van Dongen. Het is de belangrijkste oeuvreprijs voor striptekenaars in Nederland. Van zijn hand verscheen het afgelopen jaar de verstripping van Familieziek van Adriaan van Dis, die binnen enkele maanden een derde druk beleefde. „Buitengewoon”, aldus het juryrapport.

Peter van Dongen (51) is een stripauteur met een duidelijk signatuur. Zijn Indische roots spelen een belangrijke rol in zijn werk. Met name zijn tweeluik Rampokan, een monumentale graphic novel die zich afspeelt aan de vooravond van de politionele acties in Indonesië, is indrukwekkend. Het recente Familieziek is een raamvertelling over een Nederlands-Indisch gezin dat in Bergen aan Zee een nieuw bestaan probeert op te bouwen.

Sinds zijn eerste publicaties in bladen als De Vrije Balloen en het maandblad Wordt Vervolgd, nu dertig jaar geleden, bedient Van Dongen zich van de Klare Lijn, een stijl die teruggrijpt naar het werk van Hergé. Het is zijn handelsmerk geworden: zijn pagina’s ogen strak en helder, hij gunt zichzelf geen frivoliteiten. Naar aanleiding van het verschijnen van Familieziek zei hij daarover: „Ik ben een gelikte tekenaar, het is braaf. Maar het gaat om de thema’s die je aansnijdt.”

Zijn evenwichtige stijl is niet onopgemerkt gebleven. Van Dongen werkt momenteel als eerste Nederlandse striptekenaar aan een nieuw verhaal van klassieke strip Blake en Mortimer van Edgar P. Jacobs. Het eerste deel van het tweeluik De Vallei der Onsterfelijken, dat hij samen met Teun Berserik tekent, staat gepland voor dit jaar.

De uitreiking aan Van Dongen is op 31 maart, tijdens de Stripdagen in de Jaarbeurs in Utrecht. De Stripschapprijs wordt sinds 1974 jaarlijks toegekend door Het Stripschap, de Nederlandse belangenvereniging voor het beeldverhaal die dit jaar haar vijftigjarig jubileum viert. Eerdere winaars van de prijs zijn onder anderen Willem Ritstier, Barbara Stok en Joost Swarte.