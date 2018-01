‘Overdag asfalteren geeft te veel fileleed’

Op zich heeft Ronald Benningshof (43) helemaal geen hekel aan nachtwerk. De walsmachinist van bouwbedrijf Heijmans kan dan tijdens de middagpauze van zijn dochter (7) en zoon (11) thuis een boterhammetje met ze eten. „Als ik overdag dienst heb, zie ik ze veel minder. Ik vertrek dan voor de spits en kom met alle files soms pas om half acht ’s avonds thuis.”

’s Nachts werken is wel zwaarder, vindt hij. Vaak moet hij dan snelwegen asfalteren – overdag zou dat „te veel fileleed” opleveren. De tijdsdruk is groot. En wat te denken van de vrachtwagens die met 100 kilometer per uur voorbij razen in plaats van de toegestane 70? „Dat is geen pretje.”

Fietspaden, snelwegen, de start- en landingsbanen van Schiphol, alles heeft Benningshof in zijn 22 jaar bij Heijmans al onder zijn wals gehad. Ook in zijn vrije tijd let hij overal op de kwaliteit van het wegdek. „Nederlanders zijn altijd enthousiast over de Duitse snelwegen, maar qua asfalt kunnen ze nog veel van ons leren.”

Dit jaar staat Benningshof onder andere ingepland voor de verbreding van de A27 tussen Utrecht en Eemnes. Ongeveer de helft van zijn diensten werkt hij ’s nachts. „Ik mag altijd in een hotel blijven slapen als een project ver van mijn woonplaats Spijkenisse is. Dat doe ik dikwijls. Maar dan zie ik mijn gezin wel minder.”