Ontwerper Ettore Sottsass toch niet in Stedelijk na dreigement erven

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft vrijdagavond de voor dit voorjaar geplande overzichtstentoonstelling van de Italiaanse ontwerper Ettore Sottsass (1917-2007) afgelast. Interim-directeur Jan Willem Sieburgh besloot daartoe nadat de erven hadden gedreigd met juridische stappen tegen het museum.

De vrouw van Sottsass, kunsthistoricus Barbara Radice, was het niet eens met de opzet van de tentoonstelling in het Stedelijk en trok begin november haar medewerking aan de expositie in. Ook Ernest Mourmans, de Nederlandse verzamelaar en zakelijk vertegenwoordiger van de Sottsass-nalatenschap, wilde niet langer meewerken. Hij zou een groot aantal bruiklenen leveren.

Sieburgh, die 1 november de opgestapte directeur Beatrix Ruf verving, heeft tevergeefs geprobeerd Radice tot andere gedachten te brengen. Vorige week vrijdag was hij daarvoor nog in Milaan. In een persbericht stelt het museum het onverantwoord te vinden om zonder de medewerking van de erven en Mourmans de tentoonstelling te laten doorgaan.

Bemiddeling Fuchs hielp niet

Ook bemiddelingspogingen van voormalig Stedelijk-directeur Rudi Fuchs, die in het verleden al met Sottsass sprak over een grote tentoonstelling in Amsterdam, mochten niet baten.

Het Stedelijk wilde een thematische en didactische opzet voor de tentoonstelling. Daarnaast wilde het museum ook werk van andere Italiaanse ontwerpers tonen, om duidelijk te maken dat Sottsass jongere generaties wist te inspireren.

De vrouw van Sottsass, die een groot overzicht van het werk van haar man heeft samengesteld dat nu te zien is in het Triennale museum in Milaan, liet zich in november in deze krant kritisch uit over de keuze van het Stedelijk: „Het werk van Ettore hoef je niet uit te leggen. In musea zie je steeds vaker tentoonstellingen als snacks. Ik ben niet geïnteresseerd in een consumeerbare show.” Radice sprak toen al de hoop uit dat de tentoonstelling in het Stedelijk niet zou doorgaan. Sieburgh zegt in het persbericht: „Als museum kunnen én willen we ons niet laten voorschrijven hoe we een tentoonstelling moeten invullen."

Ernest Mourmans was al vijftien jaar met het Stedelijk in gesprek over een Sottsass-tentoonstelling. Toch zegt hij opgelucht te zijn dat de expositie niet doorgaat. „De opzet was niet goed.”

Sottsass geldt als een van de grootste ontwerpers van de tweede helft van de 20ste eeuw. Zijn honderdste geboortejaar werd in 2017 in tal van grote musea in de wereld gevierd. Voor het Stedelijk was de Sottsass-expositie de geplande publiekstrekker voor komende zomer. Het museum laat weten dat het voor de tentoonstelling verrichte onderzoek op andere wijzen voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt.