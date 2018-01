OM eist taakstraffen voor gevecht in Turkse moskee

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twee mannen en een vrouw een taakstraf van tweehonderd uur krijgen voor hun deelname aan een vechtpartij in een Turkse moskee in Dordrecht in juni 2016. Het drietal heeft zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging, zei justitie vrijdag.

De drie verdachten hoorden volgens het OM bij een groep van ongeveer vijftien mensen van Koerdische komaf, die op 23 juni 2016 naar de Ayasofya-moskee aan de Dordtse Merwedestraat was gekomen. De groep wilde praten over bedreigingen aan het adres van een Koerdisch gezin, even verderop in de Zuid-Hollandse stad.

Een dochter van het gezin had twee dagen eerder een Koerdische vlag voor het raam gehangen omdat ze haar eindexamen had gehaald. Dat kwam het gezin te staan op bedreigingen van Turken, die de vlag weg wilden hebben. Onbekenden gooiden een steen door de ruit.

‘Gebroken servies en brokken steen’

De vijftien Koerden trokken vervolgens naar de moskee om verhaal te halen. Zij gingen in gesprek met mensen van de moskee. “De stemming was zeer verhit”, aldus het OM. Op een gegeven moment brak een vechtpartij uit, waarbij serviesgoed en stoelen door de lucht vlogen. Opgeroepen agenten troffen ter plekke een chaos aan van “gebroken servies en brokken steen”. Twee mensen raakten lichtgewond.

Eén van de verdachten, de 32-jarige Yelcin K. uit Rotterdam, wordt door justitie gezien als aanstichter van de knokpartij. Hij zou de eerste vuistslag hebben uitgedeeld, zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Dordrecht. K., die als enige aanwezig was bij de zitting, ontkent dat hij op de bewuste avond in de moskee was. Volgens het OM staat hij echter op videobeelden en spreken ook zijn telefoongegevens in zijn nadeel.

Ook een andere beklaagde zei via zijn advocaat dat hij niet in de moskee was. Hasan Y. (26) uit Amsterdam zou volgens justitie tijdens het tumult om zich heen hebben geslagen met een ijzeren staaf. Ceren A. (22), de laatste verdachte, zou alles hebben gefilmd met haar mobiele telefoon. Zelf heeft de Zaandamse geen geweld gebruikt, maar omdat ze het gevecht heeft vastgelegd en een kast heeft gesloopt, is A. volgens het OM toch schuldig aan openbare geweldpleging.

Justitie denkt dat de situatie in de moskee zo uit de hand kon lopen doordat er “een veel dieper geworteld conflict in de Turkse gemeenschap” speelde. Het was dan ook niet het eerste Turks-Koerdische incident waarbij de Ayasofya-moskee een rol speelde. In 2015 plaatse de ME beveiligers bij het gebouw wegens spanningen tussen Turken en Koerden. In 2010 werd de moskee beschoten.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.