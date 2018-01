Millennials en hoe ze hun geld verdienen

‘Je hoeft maar één keer te winnen en je hebt een jaarsalaris binnen,’ zegt Dino Joghi (26) in de tweede aflevering van Nieuw Geld, de reportagereeks van VICE Money, het economische platform van jongerensite VICE. Joghi is professionele drone-racer en verdiende in één jaar tijd 70.000 euro. Binnenkort hoopt hij zijn salesbaantje op te zeggen, zodat hij fulltime drones met 180 km per uur over een parcours kan laten vliegen.

In elke aflevering staat een millennial centraal die op een onorthodoxe manier rijk wist te worden. De eerste aflevering, over de Rotterdamse cryptomiljonair Livaneli Yildiran (23), werd anderhalf miljoen keer bekeken. Yildiran mocht daarna bij Humberto Tan aan tafel schuiven in RTL Late Night. „Cryptocurrencies werden toen mainstream gemaakt,” zegt Willem van Ewijk, hoofdredacteur van VICE Money.

VICE Money richt zich op jongeren tot 35 jaar. „Het is een geheel nieuwe situatie. Er zijn minder vaste contracten en millennials kunnen niet makkelijk een huis kopen,” zegt Van Ewijk. Het platform is een gids om jongeren wegwijs te maken in de wereld van geld en de economie. „Vaak wordt er in kranten heel afstandelijk geschreven over de financiële wereld. Wij maken dit juist tastbaarder en humoristischer voor jongeren.” Het platform publiceerde eerder over mensen die diep in de schulden zitten, maar ook afgestudeerden van ‘pretstudies’ die een goede baan hebben gevonden. Tevens interviewden ze voor het artikel Hoeveel armer gaat de Nederlandse student nog worden? een onheilsprofeet over de teloorgang van het leenstelsel, inclusief overlevingsplan voor studenten.

Nieuw Geld draait niet om seks, drugs en dure auto’s. Nergens zien we de jongeren met geld smijten, wat bijzonder is in het sociale-media-tijdperk. Niet hun rijkdom, maar hun innovatieve manier van geld verdienen staat centraal. „Livaneli en Dino laten zien dat men niet bang hoeft te zijn voor robotisering en technologie”, zegt Van Ewijk. „Omdat millennials vaak niet het vermogen hebben om een pensioen op te bouwen of een huis te kopen, wijken ze af naar nieuwe verdienmodellen.” VICE Money rekent zo af met het stereotype van de luie millennial.