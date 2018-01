Met de jaren is Van Persie kwetsbaar geworden

Met de hashtag ‘RVPISBACK’ bracht Feyenoord vrijdagavond de bevestiging van het nieuws dat al een week rondging: na bijna veertien jaar keert Robin van Persie, op 34-jarige leeftijd, terug bij Feyenoord. Maandag zal hij een contract voor anderhalf jaar tekenen.

„Ik ben als een klein jongetje binnengekomen. Feyenoord is een fantastisch mooie club”, zegt de aanvaller in een filmpje van de club waarin zijn komst wordt aangekondigd. Van Persie begon in 1996 op zijn dertiende in de jeugd bij Feyenoord, dat hem overnam van stadsgenoot Excelsior. Hij werd jong geprezen om zijn creativiteit en gevoelige linkerbeen, die hij mede had ontwikkeld op de pleintjes in de Rotterdamse wijk Kralingen, waar hij opgroeide.

Van Persie was voorbestemd voor de top. Hij debuteerde in het eerste op zijn achttiende, in februari 2002, en was drie maanden later basisspeler in de gewonnen UEFA Cup-finale in de Kuip tegen Borussia Dortmund. Van Persie bloeide gelijktijdig op met talentvolle generatiegenoten Wesley Sneijder (Ajax) en Arjen Robben (FC Groningen, PSV). Spelers met wie hij later bij Oranje de tweede en derde plek behaalde op het WK.

Van Persie kreeg in zijn beginjaren bij Feyenoord het verwijt recalcitrant te zijn – een fenomenaal, maar soms lastig talent. Bekend is een voorval tegen RKC in 2002, toen hij tot irritatie van velen binnen Feyenoord een vrije trap nam die specialist Pierre van Hooijdonk net had neergelegd. In 2004 gaf Van Persie een geruchtmakend interview in Voetbal International, waarin hij aanstuurde op een vertrek. Hij verweet toenmalig coach Bert van Marwijk dat hij niet werd opgesteld. „Onbegrijpelijk.”

Enkele maanden later vertrok Van Persie naar Arsenal. Daar groeide hij onder coach Arsène Wenger, en ondersteund door mentors Dennis Bergkamp en Thierry Henry, uit tot een ster van internationaal kaliber. Maar prijzen won hij er nauwelijks.

In 2012 maakte hij – nadat hij Premier League-topscorer was geworden met 30 goals – tot woede van Arsenal-fans de overstap naar Manchester United, gecoacht door Alex Ferguson. Van Persie leidde United direct naar de landstitel, tot dusver het laatste kampioenschap van de club. Hij werd dat seizoen (2012-2013) opnieuw topscorer van de competitie, met 26 doelpunten. Schitterende goals, heerlijke acties – The Flying Dutchman op de top van zijn kunnen.

Op het WK van 2014 was hij aanvoerder onder Louis van Gaal. Kritiek klonk na enkele duels op Van Persie, maar Van Gaal hield vast aan zijn oogappel. Het leidde tot brons. Bij United raakte Van Persie onder Van Gaal gaandeweg op een zijspoor, mede door een langdurige enkelblessure. Hij vertrok naar Fenerbahçe, in 2015.

Begin deze maand werd Van Persie bij de Turkse topclub ‘vrijgesteld van werkzaamheden’, vertelde zijn zaakwaarnemer in het AD. Het is nooit echt een gelukkig huwelijk geworden, Van Persie en Fener. Hij raakte uit de gratie bij de clubleiding toen hij eind augustus inging op een oproep van toenmalig bondscoach Dick Advocaat voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, terwijl hij volgens de clubdokter een schouderblessure had. Van Persie raakte als invaller geblesseerd aan zijn linkerknie.

Daarna speelde hij niet meer voor Fenerbahçe. De eerste drie maanden vanwege de knie en vervolgens omdat hij gepasseerd werd – hij kwam dit seizoen tot 199 minuten. In de afgelopen anderhalf jaar was Van Persie in totaal liefst zeven keer uitgeschakeld door verschillende kwetsuren, blijkt uit een overzicht van voetbaldatasite transfermarkt.nl. Daardoor ontbrak hij in anderhalf seizoen in 28 wedstrijden – met de jaren is hij kwetsbaar geworden.

De overstap liep vertraging op door de moeizame ontbinding van zijn nog half jaar doorlopende contract bij Fenerbahçe. Dat werd vrijdag afgehandeld. Feyenoord en Van Persie bereikten in eerder stadium al een mondeling akkoord over de terugkeer.

Hij zal zondag nog ontbreken in de Klassieker tegen Ajax. Naar verwachting zal Van Persie, topscorer aller tijden bij het Nederlands elftal met 50 goals, woensdag in de selectie zitten voor het inhaalduel voor de competitie uit bij FC Utrecht.

Bij Feyenoord, vijfde in de eredivisie, hopen ze dat Van Persie de hiërarchie in de kleedkamer kan terugbrengen, na het vertrek van Dirk Kuijt, die een cruciale pijler was op weg naar de landstitel vorig seizoen. De verwachting is dat Van Persie moet concurreren met Jens Toornstra voor de ‘nummer 10-positie’, aangezien het functioneren van spits Nicolai Jørgensen buiten discussie staat.

De vraag: is Van Persie fit genoeg om Feyenoord bij de hand te nemen?