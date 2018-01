Man veroordeeld voor werven van meisje (14) voor strijd in Syrië

Een 22-jarige man uit Den Bosch is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk voor het werven van een minderjarige voor de strijd in Syrië. Dat meldt de rechtbank van Den Bosch. Hij krijgt zijn straf ook voor het bedreigen van de broer en het meisje.

De man en het meisje (14) ontmoetten elkaar via een “online sociaal netwerk” en spraken af in september 2016 in Brussel. Het meisje ontving maandenlang teksten als “we moeten naar Syrië, de mensen doodschieten die de moslimburgers doden, we zitten hier in een ongelovig land, hier zijn rare wetten”. Destijds vroeg hij haar met hem mee te gaan naar Syrië.

Seksadvertentie onder naam van het meisje

In Brussel gingen de twee met ruzie uit elkaar, maar de man bleef het meisje bedreigende berichten en afbeeldingen van onder meer onthoofdingen sturen. Ook plaatste hij een seksadvertentie onder de naam van het veertienjarige meisje. De broer van het meisje ontving meerdere bedreigingen, een audiobestand en foto’s van onthoofdingen.

Volgens Omroep Brabant ontkende de man iets te maken te hebben met het werven van het meisje voor de strijd. Hij gaf wel toe dat hijzelf naar Syrië wilde “om zijn moslimbroeders te helpen en tegenstanders te doden”. Dat hij het meisje had bedreigd, erkende hij wel.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De rechtbank in Den Bosch rekent het de man zwaar aan dat hij een kwetsbaar minderjarig meisje benaderde. De zaak heeft “een zware wissel op het leven van het meisje getrokken en veel spanningen en stress veroorzaakt”. De verdachte werd verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Volgens een psychiater en psycholoog is de man laagbegaafd en heeft hij een gebrekkig ontwikkelde persoonlijkheid. Hij functioneert op “licht verstandelijk beperkt niveau”.

Naast de celstraf moet de man ook voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet met een deskundige praten over de islam en zich laten behandelen voor zijn persoonlijkheidsproblematiek. Verder mag hij geen contact meer opnemen met het meisje, haar moeder en broer.