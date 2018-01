Wij gaan onze pasgeboren kleinzoon bewonderen in het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Eerst wat eten. In de eetzaal/ lunchroom zien we bijna uitsluitend witte uniformkleding. Er zijn twee plaatsen vrij. Ik vraag aan een verpleegkundige: is dit alleen voor werknemers of zijn wij hier ook welkom? Het vriendelijke antwoord: „Ja hoor, patiënten kunnen hier ook zitten.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl