Laatste binnenkijken: Het huis van de fotograaf

Overzichtelijk „Als het aan Thijs had gelegen, zag het er hier héél anders uit”, zegt Preta Wolzak („aan leeftijd doe ik niet”), beeldend kunstenaar en ‘de vrouw van’, vanuit hun woonkamer op de Oostelijke Eilanden, Amsterdam. Ruim zes jaar fotografeerde Thijs Wolzak (52, met iPad in de hoek) voor NRC de interieurs van Nederland. Tweehonderdzevenenveertig keer, maar met wooninspiratie kwam hij nooit thuis. „Het maakt hem niet veel uit, al woont ‘ie in een oude schuur.” En dus was het Preta die besloot dat alles wit en overzichtelijk moest en werd Thijs’ atelier de enige rommelige plek in huis.

Licht Het eerste meubelstuk dat vijftien jaar geleden in de witte oase werd geplaatst, was „de bol” van Eero Aarnio. De stoel was voor zoon Scott „als vervanging van mijn buik”. Scott (18) zit er als hij hier is – „hij woont in Delft” – nog steeds graag in. De gigantische lampen van Murano-glas zorgen ervoor dat Preta aan de door haarzelf gestelde eisen voor een goed huis kan voldoen. „Geluid, geur en licht.” Van geluid en geur moet je weinig willen, van licht zoveel mogelijk.

Poppenkast Door de hele kamer zijn koppen en poppen te zien. Op de ene kast staan een transformer van Lego en een masker uit Kameroen. Op de ander een poppenkunstwerk van Preta zelf. Op de bank twee Sparries van Bas Kosters, „ik ben bang dat die er het hele jaar staan”, en daarboven nog een werk van Preta. „Tien kinderen van het afgezonderde en autarkische eiland St. Kilda dat in 1936 werd geëvacueerd vanwege de griep.” Momenteel is Preta met een ander eiland bezig, Antarctica, waarvan ze portretten en landschappen schildert met draad. „Ik wil laten zien hoe belachelijk de mens daarmee omgaat.” Als het gezin op zondag samen eet, is er voor ieder een eigen servet. Daarop geen popjes, maar zijzelf. „Die met die bakkebaarden is Thijs.”

Meenemen bij brand? „Niks, het gaat niet om materie.”

Van Ikea? „De knoflookpers, de beste die er is.”

Dit is de laatste aflevering van de rubriek Binnenkijken. Fotograaf Thijs Wolzak blijft op zoek naar interieurs. Suggesties en reacties kunt u sturen naar: binnenkijken@thijswolzak.nl. In november verschijnt een selectie van de interieurs in een boek en op een tentoonstelling in Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch.