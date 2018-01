Kwart minder inbraken tijdens feestdagen

Tijdens de feestdagen is er afgelopen jaar minder ingebroken dan het jaar ervoor. Het aantal woninginbraken nam met een kwart af, blijkt uit cijfers van de politie.

In totaal werden er tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling 1.336 meldingen van woninginbraak gedaan. Het jaar ervoor lag dat aantal op 1.795 inbraken. Het aantal woninginbraken daalt al jaren. Sinds 2014 is het aantal met 41 procent afgenomen.

Het is niet helemaal duidelijk waar de daling vandaan komt. Volgens de politie is een mogelijke verklaring de bewustwordingscampagne van de politie rond de feestdagen. Er wordt in deze periode namelijk “fors meer” ingebroken dan in de rest van het jaar, schrijft de politie.

Vooral in kleinere gemeenten. Daar is soms sprake van een stijging van 70 procent. In grotere gemeenten is een stijging van ongeveer 35 procent te zien.

Met het zogeheten Donkere Dagen Offensief probeert de politie woninginbraken te voorkomen. Ook roept de politie mensen op een verdachte situatie altijd te melden. “60 procent van de aanhoudingen voor een woninginbraak gebeurt op heterdaad”, aldus de politie. “Daarvan begon 80 procent met een melding van een alerte burger.” Jaarlijks worden er iets minder dan 50.000 woninginbraken gepleegd.