Fluorescerende stukjes bot

En kameleons waren al zo mooi, met hun kleurige knobbelhuid. Nu blijkt dat sommige knobbels ook nog eens blauw fluoresceren onder uv-licht. De fluorescente knobbels zijn stukjes bot onder een extreem dunne, transparante huid. Biologen publiceerden de ontdekking deze week in Scientific Reports. De soort op deze foto is de panterkameleon (Furcifer pardalis).

Dat bot in uv-licht fluoresceert was al bekend. Maar de kameleons zijn de eerste dieren waarvan bekend is dat ze deze materiaaleigenschap gebruiken voor uiterlijk vertoon. De biologen denken aan een signaalfunctie.

Licht onder een bladerdak bevat relatief veel uv. Door stilletjes te fluoresceren tussen het gebladerte kan een kameleon opvallen voor soortgenoten, zonder zijn positie aan roofdieren te verraden. De ogen van kameleons zijn gevoelig voor blauw licht.