Kiki Bertens uitgeschakeld op Australian Open

Tennisster Kiki Bertens is bij de derde ronde van de Australian Open in Melbourne uitgeschakeld door Caroline Wozniacki. De Deense nummer twee van de wereld versloeg de 26-jarige Westlandse in twee sets: 6-4 en 6-3.

Bertens kreeg in de eerste game van de wedstrijd een breakkans die ze niet verzilverde. De daaropvolgende game brak Wozniacki de service van de Nederlandse. Bertens wist nog wel een break terug te pakken (5-4), maar verloor de set. In de tweede set verspeelde Bertens vier kansen om een servicegame van de Deense te winnen. Bij 5-3 haalde Wozniacki na vier matchpoints de volgende ronde.

Wozniacki gaat door naar de laatste zestien van de Australian Open, waar ze zal spelen tegen Magdalena Rybarikova, 19e op de wereldranglijst. Het volgende toernooi van Bertens is de WTA in Sint-Petersburg op 30 januari.

In een andere wedstrijd verloor Roland-Garros winnares Jelena Ostapenko van de Estse Anet Kontaveit met 6-3, 1-6 en 6-3.

Nadal door naar ronde vier

Bij de mannen versloeg Rafael Nadal de Bosniër Damir Džumhur met gemak (6-1, 6-3, 6-1). De nummer een van de wereld speelt in de volgende ronde tegen de Argentijn Diego Schwartzmann. Nick Kyrgios, de kwartfinalist van 2015, versloeg jeugdidool Jo-Wilfried Tsonga in vier sets (7-6, 4-6, 7-6, 7-6).

Kyrgios zal bij de ronde van de beste zestien tegen Bulgaar Grigor Dimitrov spelen, die eerder Rus Andrej Roeblev uitschakelde.