‘Invloedrijke Duitse IS-terreurstrijder gedood’

De invloedrijke Duitse IS-strijder en voormalige rapper Denis Cuspert is in Syrië gedood. Dat meldt de SITE Intelligence Group, een Amerikaans bedrijf dat is gespecialiseerd in berichtgeving over terrorisme. Hij zou om het leven zijn gekomen in de provincie Deir al-Zor, in het oosten van het land.

Het bedrijf baseert zich op een verklaring van een pro-IS-website en heeft foto’s geplaatst als bewijs van zijn dood. Hij was een van de bekendste en hoogstgeplaatste Duitse IS-strijders. Hij ronselde via internet rekruten voor IS in Duitsland.

Deso Dogg

Cuspert was eerder in Duitsland actief als rapper onder de naam Deso Dogg en vertrok in 2012 naar Syrië. In 2014 kwam een video naar buiten waarin hij trouw zwoer aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Sindsdien stond hij op de Duitse terroristenlijst.

Hij trouwde in 2014 met een vertaalster van de Amerikaanse FBI die hem voor de inlichtingendienst moest onderzoeken. Zij kreeg al snel spijt en ontvluchtte Syrië. Bij terugkomst in de Verenigde Staten werd ze onmiddellijk gearresteerd en kreeg een celstraf van twee jaar opgelegd.

Cuspert is al vaker doodverklaard. Zo meldde het Pentagon in 2015 dat hij bij een luchtaanval om het leven was gekomen. Het ministerie van Defensie moest het bericht een jaar later corrigeren omdat hij de aanval toch had overleefd.