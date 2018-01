Huis Dinie Baauw (63) woont al 44 jaar in dit rijtjeshuis in het Soesterkwartier in Amersfoort, eerst met haar twee kinderen en sinds 18 jaar ook met Peter Baauw (63, chauffeur bij TNT). Inrichting Dinie houdt van barok. De tafel, de stoelen, de vitrinekast zijn in ‘Lodewijkstijl’. „Maar niet honderden jaren oud, hoor.” In de vitrinekast staat een deel van de porseleinverzameling van Dinie. „Het is nu een stukje rustiger dan vroeger, toen ik jong was stond het hele huis er vol mee. Maar het is een hoop werk, met de scheerkwast steeds alles afstoffen.” Kerstversiering Eén slaapkamer staat 49 weken van het jaar volgestouwd met kerstspullen. Elk jaar op de dag na Sinterklaas begint Dinie met versieren, daar is ze wel een week zoet mee en dan heeft ze nog lang niet alles uitgepakt. In de hoeken van de ramen heeft ze dit jaar kunsttakken die er bevroren uitzien. Linksvoor in de kamer is een dorp opgebouwd. Rond de boom de kerststal, buiten beeld op de kast nog een hert en een kerstman. De boom is van kunststof. „Dat is even één keer duur, maar hij gaat jaren mee. Van een echte boom, met al die naalden, krijg ik de kriebels.” Wat betreft de kleuren is Dinie met de jaren verschoven van rood-groen, naar goud-rood en nu vooral wit, en veel bloemen in plaats van ballen. „Mooi rustig.” Op 1 januari, nadat Dinie met haar man bij haar schoonmoeder is geweest, lapt ze de ramen, hangt frisse gordijnen op en brengt de kerstboel weer naar boven. „Dat is in twee uur gepiept.” Van Ikea „Ik heb niks in huis van Ikea, maar ik kom er wel graag. Je kunt er heerlijk eten.” Bij brand meenemen „De papegaai en mijn man.”

Foto Thijs Wolzak