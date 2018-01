Een spaarpot fuck-you-money voor een gelukkig leven

Over Rolf Dobelli

De Zwitserse schrijver, zakenman en piloot Rolf Dobelli schrijft regelmatig voor The Wall Street Journal en The Financial Times. Eerder publiceerde hij De kunst van het heldere denken (2012) en De kunst van het verstandige handelen (2013). In 2012 schreef hij een serie artikelen in nrc.next. Hij woonde in Hongkong, Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Dobelli is oprichter van world.minds, een platform voor denkers uit de wetenschap, economie en de cultuursector. Hij woont met zijn gezin in Zwitserland. Zijn boek De kunst van goed leven, 52 simpele levenstechnieken voor geluk is verschenen bij Spectrum.

‘Dit interview? Nee, dat ga ik niet lezen.” De Zwitserse zakenman Rolf Dobelli (52), schrijver van De kunst van goed leven, klinkt beslist. Toen hij ruim tien jaar geleden als schrijver begon, vond hij het nog belangrijk wat mensen over zijn boeken schreven. „Ik las alle recensies op Amazon. Als er vijf goede kritieken waren en één slechte, was ik alleen met die laatste bezig. Ik baalde van elk negatief woord.” Hij kwam tot de conclusie: je afhankelijk opstellen ten opzichte van het oordeel van de buitenwereld is zinloos. „Uiteindelijk schrijven mensen over mij wat ze willen. Ik heb daar geen enkele invloed op.”

Echt succes is innerlijk succes, meent Dobelli. Dat klinkt als een zin uit een mindstylemagazine, maar volgens de schrijver heeft dit weinig te maken met wierookstokjes of mindfulness – een stroming die hij in zijn boek laatdunkend afdoet als „bedoeld voor een elitaire laag stedelijke hipsters, yogaleraren en lifestylecoaches”.

Dobelli is voorstander van helder denken, rationaliteit en de overwinning van ‘het betere argument’. Volgens hem is het zinvoller om te streven naar ataraxie, een Griekse term, gebruikt door filosofen als Epicurus, dat zich het beste laat vertalen als ‘zielenrust’. „Weet waar je controle op kunt uitoefenen. Richt je je op geld, macht en populariteit, dan zal het verlies hard aankomen.” En dus houdt hij zich niet meer bezig met hoe anderen over hem denken. Sterker nog, hij bepaalt zeer bewust welke ‘input’ hij wel of niet binnen krijgt. „Thuis heb ik geen radio, televisie of papieren krant. Als ik onderzoek doe, google ik natuurlijk, maar ik bepaal wat ik wil lezen. Ik laat het me niet opdringen.”

Zoek zelf je thema’s uit, laat je niet door journalisten, bloggers en tweeters voorschrijven wat je moet vinden. Dat is één van de vele adviezen in zijn nieuwe boek. Dobelli brak door met de bestseller De kunst van het heldere denken (2011), waarin hij menselijke denkfouten analyseerde. De afgelopen vijf jaar werkte hij aan De kunst van goed leven waarin hij onderzoek deed naar het ‘goede leven’ en uitkwam op 52 „simpele levenstechnieken voor geluk”. Daarvoor maakt hij veelvuldig gebruik van ideeën van investeerders als Charlie Munger en Warren Buffett, opvattingen uit de moderne psychologie en het stoïcisme.

Betaal de hotelrekening vooraf

Het resultaat is een mengelmoes van ideeën, vlot en humoristisch opgeschreven, waar een ‘no-bullshit-mentaliteit’ uit spreekt. Wil je bijvoorbeeld niet lopen tobben? Ga dan gewoon geconcentreerd werken, dat helpt beter dan mediteren. Wil je voluit genieten van een romantisch weekendje Parijs? Betaal dan de hotelrekening vooraf. „Volgens de peak-end-regel van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman herinner je je bij vakanties alleen het hoogtepunt en het einde. Dan wil je dus niet die torenhoge rekening onthouden.”

Last van zelfmedelijden? Hou ermee op, het is simpelweg onproductief. In het hoofdstuk dat hierover gaat, wijst hij op de trend van ‘maatschappelijk verwerken’ waarbij grote groepen mensen zich het slachtoffer voelen van voorvallen van soms honderden jaren geleden. Daarbij doelt hij onder meer op de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de VS „die nog steeds de uitwerkingen van de slavernij en segregatie merken”. „Uiteraard is het belangrijk voor een samenleving dat het verleden wordt onderzocht en dat wordt geleerd van de fouten die zijn gemaakt”, zegt Dobelli. „Maar het is voor een individu onproductief om zich te beroepen op het leed dat een voorouder tweehonderd jaar terug is aangedaan. Ten eerste kun je niet veranderen wat er destijds is gebeurd en verder vraag ik me dan af: hoe ver terug wil je gaan om het verleden te verwerken? Waarom stoppen bij de slavernij? Waarom niet nog eerder?”

Ook psychotherapie beschouwt hij als een vorm van zelfmedelijden die je beter kunt vermijden. „Je kunt eindeloos je problemen uit de kindertijd analyseren, maar wat heb je eraan? Mijn voorkeur gaat uit naar cognitieve gedragstherapie. Daarbij onderzoek je welke gedachten problemen in stand houden en hoe je die kunt veranderen.”

Niet voor mensen met weinig geld

Wie het geluk nastreeft, moet gebruikmaken van „mentale werktuigen”, aldus Dobelli. Als voorbeeld noemt hij ‘mental accounting’, mentale boekhouding. „Ik maakte me vroeger vaak boos om bekeuringen. Daar heb ik tegenwoordig geen last meer van. Ik boek het bedrag gewoon af van mijn rekening van donaties.” Op die rekening heeft hij 10.000 Zwitserse frank (ongeveer 8.500 euro) gereserveerd om aan goede doelen te geven én om bekeuringen mee te betalen. „Ik pas hier een klassieke denkfout toe: als je honderd euro op straat vindt, ga je er nonchalanter mee om dan met geld waar je hard voor hebt gewerkt. Je geeft het sneller uit. Bij zo’n bekeuring werkt het precies andersom, je bent jezelf te slim af.”

Hij geeft toe dat de truc niet opgaat voor mensen die het niet breed hebben. „Eerlijk gezegd is dat ook niet mijn doelgroep. Van de mensen die mijn boek kopen, heeft 95 procent wel wat geld over. Het zijn zakenmensen of ze hebben in ieder geval een baan. Als je krap zit, dan is elke euro belangrijk. Dan moet je dat geld niet aan mijn boek uitgeven.”

