‘Foto’s Trump doen denken aan Eisenhower’

Vlak na de inauguratie van Trump werd de 41-jarige Shealah Craighead aangesteld als zijn huisfotograaf. Ze had eerder gewerkt voor prominente Republikeinen als Sarah Palin (voormalig kandidaat-vicepremier) en Dick Cheney (ex-vicepremier). Trump kende ze nog niet.

John Bredar, die een boek schreef over huisfotografen van het Witte Huis (The President’s Photographer: Fifty Years Inside the Oval Office), noemt haar foto’s „erg ceremonieel”. „We zien hoe Trump handen schudt en handtekeningen zet”, zegt hij vanuit Californië. „Het ontbreekt aan documentaire fotografie – ook een taak van de chief official White House photographer.”

Wat zou daarvoor de reden kunnen zijn?

„Ik vermoed dat Trump zich sterk bewust is van zijn imago door zijn tv-achtergrond [hij presenteerde realityserie The Apprentice, red.]. Maar met fotografie kan hij zijn presidentschap ook menselijker maken. Het verbaast mij dat hij die kans onbenut laat.”

In uw boek vertelt Craigheads voorganger Pete Souza dat hij veel vrijheid kreeg van Barack Obama. Dat leverde intieme portretten op. Misschien krijgt Craighead minder vrijheid?

„Het is niet bekend welk beleid Trumps perskantoor voert. Daar wordt bepaald welke foto’s via sociale netwerken als Flickr worden gedeeld. Het is niet ondenkbaar dat Craighead wel intieme foto’s maakt van Trump, maar dat we die niet te zien krijgen.”

Craigheads foto’s van Trump worden vergeleken met Ollie Atkins’ foto’s van Richard Nixon: formeel en afstandelijk.

„Er zijn zeker overeenkomsten. Maar je zou ook verder kunnen teruggaan, naar de foto’s die militaire fotografen van Dwight Eisenhower en Harry Truman maakten in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw.”

Donald en Melania Trump met de leraar van het jaar van Rhode Island, Nikos Giannopoulo, april 2017. Foto’s Shealah Craighead (Trumps huisfotograaf) President Donald Trump met vicepresident Mike Pence na het tekenen van een decreet in mei 2017. Foto’s Shealah Craighead (Trumps huisfotograaf) Trump met rockster Ted Nugent en zijn vrouw (links), voormalig Republikeins vicepremier-kandidaat Sarah Palin (in het wit) en muzikant Kid Rock en zijn verloofde, april 2017. Foto’s Shealah Craighead (Trumps huisfotograaf) Foto’s Shealah Craighead (Trumps huisfotograaf) Trump met Aaron Williams Jr., bezoeker van een Tax Payer Family Event in het Witte Huis, december 2017. Foto’s Shealah Craighead (Trumps huisfotograaf)

Welke foto’s van Trump zijn u het meest bij gebleven?

„Craighead maakte een foto van Trump op de dag van de inauguratie. Met first lady Melania en zoon Barron loopt hij over Pennsylvania Avenue. Ze zwaaien en kijken dezelfde kant op. Een van de weinige echte momenten. Misschien is het een nadeel voor Craighead dat zij nooit eerder met Trump had samengewerkt. De meeste huisfotografen kenden de man die het tot het Witte Huis schopte. Dat versterkt de relatie. En die relatie is cruciaal, vertelden de vijf huisfotografen die ik voor mijn boek interviewde.”

Craighead vertelde in een interview dat zij neutraal wil blijven als zij mensen fotografeert. Souza en Obama lijken bijna vrienden. Wat heeft uw voorkeur?

„Als huisfotograaf moet je oppassen dat je niet gezien wordt als iemand die deel uitmaakt van de pr-machine van het Witte Huis. Maar een nauwe band levert ook prachtige fotografie op. David Kennerly fotografeerde president Ford en zijn vrouw Betty thuis aan de ontbijttafel. Zij heeft een soort haarkapje op. Een – ook voor deze tijd – hele intieme foto.”

Wordt het werk van huisfotograaf onderschat?

„Het is een zware baan. Je moet er als eerste zijn en als laatste het licht uit doen. Maar het is ook een belangrijke functie. Door foto’s leren we de geschiedenis begrijpen.”