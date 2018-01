EOD ontmantelt explosief in Amsterdam

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vrijdagochtend in de Korte Leidsedwarsstraat in Amsterdam een explosief ontmanteld. De politie Amsterdam meldt dat er een onderzoek is gestart naar de herkomst van het explosief. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De Korte Leidsedwarsstraat is afgezet. Het is nog niet bekend wat voor explosief het was. Omstanders zeiden tegen AT5 dat het om een handgranaat zou gaan. Het explosief zou voor het sushirestaurant Suzy Wong zijn gevonden. De politie wil dit niet bevestigen.

De politie werd rond 04.00-uur getipt over een “vermoedelijk explosief”. Nadat werd vastgesteld dat er explosiegevaar was, werd de EOD ingelicht.

Handgranaten in de horeca

Vorig jaar maart werd een handgranaat gevonden in het Amsterdamse café In The City en in augustus in de club ABE. Beide locaties werden tijdelijk gesloten na de vondst van de explosieven.