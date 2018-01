Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Een van de laatste Amerikaanse potloodfabrieken

Een potlood lijkt een simpel instrument, maar de productie ervan is verrassend complex. Beeldredacteur Arjan de Jongh tipt deze fotoserie in The New York Times vanuit een van de laatste Amerikaanse potloodfabrieken. Lees hier: Inside One of America’s Last Pencil Factories

Een analyse van gender in stripboeken In superheldenstrips spelen mannen veel vaker de hoofdrol dan vrouwen. Maar als vrouwen wel worden opgevoerd, hoe worden ze dan afgebeeld? Redacteur Menno Sedee tipt een stuk van The Pudding, dat 34.476 stripfiguren analyseerde. Lees hier: Analyzing the Gender Representation of 34,476 Comic Book Characters

De donkere winters van IJsland

De meedogenloze duisternis van de winters in IJsland zorgt ervoor dat verlichting constant nodig is. Fotograaf Stuart Richardson legt voor The Guardian de schoonheid vast van het licht van de lantaarnpalen in het land. Lees hier: Darkest hours: Iceland’s eerie winter – in pictures

Hoe goed is Noord-Korea in sport? Noord- en Zuid-Korea spreken over deelname van Noord-Korea aan de Olympische Spelen. Hoe goed is het land in sport? Die vraag beantwoordt de BBC in dit artikel. Lees hier: Winter Olympics: How good is North Korea at sport?

Frankrijk leent tapijt van Bayeux uit aan Groot-Brittanië

Frankrijk gaat het beroemde tapijt van Bayeux uitlenen aan Groot-Brittanië. Het zal voor het eerst in 950 jaar zijn dat het kunstwerk het land verlaat, las redacteur Wieland van Dijk in The Times. Lees hier: Bayeux Tapestry to be displayed in Britain