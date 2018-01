Derde lichaam opgegraven in onderzoek ‘insulinemoorden’

In de zogenoemde ‘insulinemoorden’ heeft justitie vorige week een derde lichaam opgegraven, meldt RTV Rijnmond. Volgens de omroep is het lichaam buiten de regio Rijnmond opgegraven.

Op een begraafplaats in Heerjansdam en Puttershoek werden al eerder twee lichamen opgegraven. Justitie verdenkt de 21-jarige verpleger Rahiied A. van drie moorden op ouderen in verpleegtehuizen in Rotterdam en Puttershoek en twee pogingen tot moord. Zonder medische noodzaak zou hij bewoners insuline hebben toegediend. Het OM in Rotterdam onderzoekt zeven verdachte sterfgevallen en acht gevallen waarbij bewoners in een verpleegtehuis plotseling onwel werden.

De verpleger werd in november gearresteerd nadat het verpleeghuis alarm had geslagen toen een bewoonster naar het ziekenhuis moest nadat ze insuline van A. had gekregen. Artsen vermoedden dat zij zonder aanleiding een injectie met insuline had gekregen. Drie dagen na de aanhouding van A. werd het eerste lichaam opgegraven voor forensisch onderzoek.

Eerdere veroordeling

Dat A. in een verpleeghuis kon werken, waar hij volgens het OM de moorden pleegde, is opmerkelijk. Een jaar geleden kreeg hij een werkstraf nadat hij 5.000 euro had gestolen van een vrouw in het verpleeghuis waar hij werkte. Na dit incident werd A. ontslagen. Om te mogen werken in een verpleeghuis, is een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Na de veroordeling kwam A. niet meer in aanmerking voor zo’n verklaring. Blijkbaar heeft A. een verouderde VOG ingeleverd bij zijn sollicitatie, en werd hij alsnog aangenomen.