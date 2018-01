Culinaire reisgids voor de filmfan

Voor haastige en weinig eisende eters: Schippers Patat op het Schouwburgplein, of Bram Ladage op het Kruisplein. Met direct ernaast: Ayla, een bodega-nieuwestijl, goed voor een Bib Gourmand van Michelin. Op de West-Kruiskade zijn De Lange Muur (dimsum) en Soi3 (Thai) aanbevelenswaardig. Een eetervaring die zich kan meten met de meest exotische films op het IFFR: de Oeigoerse keuken in Urumqi op de Diergaardesingel.

The Suicide Club boven op het Groothandelsgebouw, direct aan het CS. Bijzondere hapjes en drankjes tot diep in de nacht, mét spectaculair uitzicht en gelegenheid tot dansen. Op de Mauritsweg serveert super-Chinees Tai Wu zo’n beetje alles wat loopt, vliegt en zwemt, op de koikarpers bij de entree misschien na. Dé plek voor complete filmcrews en grote gezelschappen cinefielen. Onzer dan ons-kent-ons kan simpelweg niet. Ook geliefd bij de IFFR-incrowd: het ‘tropische’ eethuisje Ammehoela in hetzelfde gevelrijtje. In De Doelen zelf kookt trouwens de gerenommerde Syrische chef Maher Al Sabbagh.

De voormalige nachtbar van Hotel Central, sinds kort tot Le Grand omgedoopt. Als de hardwerkende Rotterdammer al lang in zijn ‘nest’ ligt, staat daar de tap nog open voor u en uw kunstvrienden. Deftige IFFR-klanten hebben daarvóór een bodempje gelegd in By Joelia, Frans sterrenrestaurant van Mario Ridder. Steek ter hoogte van By Joelia het Hofplein diagonaal over voor de diverse restaurants aan de Hofbogen: BIRD (er mag worden gedanst), FG Food Labs (ster) en FG Restaurant (twee sterren), en Lokaal (koffie, ontbijt en lunch).

Dit kleine bioscoopcomplex beschikt over een eigen restaurant met een aantrekkelijke kaart. Ideale plek om er met kunstvrienden lang na te praten over bijvoorbeeld een moeilijke, Bulgaarse praatfilm. Dat kan ook in het ‘op een boogscheut’ gelegen Belgisch Biercafé Boudewijn op de Nieuwe Binnenweg, dat onder andere Vlaamse stoverij en dito garnalenkroketten op het menu heeft staan. Slechts een stukje verderop, in de Gaffelstraat, zit Bierhandel De Pijp. Wie na afloop van het IFFR weer afreist naar Parijs, Wiedeweerga, Bologna of New Delhi en zijn Rotterdam Experience met het thuisfront wil delen, moet hier toch een keer aan tafel hebben gezeten. Super-IFFR-geheimtip 2: nachtcafé Bonaparte op Nieuwe Binnenweg 117. Spreek van ‘de Bona’ om te laten merken dat u er helemaal bij hoort.

Rondom het Nieuwe Luxor en Lantaren/Venster

Filmfans komen naar het IFFR voor artistieke diepgang. Met wat extra spanning en spektakel blijven ze tussen de voorstellingen door ook gewoon lekker fris. Een ritje met de metro naar de Kop van Zuid is veel te saai als ze ook met de watertaxi naar de overkant van de Maas kunnen. Dat is nog eens wat anders dan met een pontje over het IJ. Maak dewegvragers daarom attent op de speciale IFFR-opstapplaats van de watertaxi in de Leuvehaven. Veilig en wel op Zuid beland, kunnen filmtoeristen in Café Rotterdam, in Nhow of Hotel New York dan weer een beetje op verhaal komen.

Stuur ze nóg een brug verder (over de Hoerenloper) en allicht dat ze Rotterdam dan echt voor altijd in hun hart sluiten. Sterker: heel voorstelbaar dat ze, eenmaal aan tafel in Bistrot Du Bac, Paul’s Posse of De Matroos en het Meisje, eigenlijk helemaal niet meer naar de film hóeven.