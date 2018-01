Code rood voor controle op missies bij Defensie

Na stormleed en Brexitleed volgt vandaag Defensieleed. De SP belooft een beetje meer democratie en een cultureel conservatievere koers onder leiding van de nieuwe generatie dertigers. En Dries van Agt ‘did not inhale’.

CODE ROOD: Politici en journalisten die het Binnenhof wel hadden kunnen bereiken gisteren, kwamen daar door de storm niet allemaal eenvoudig weer weg. Maar het extreme weer bracht ook saamhorigheid. Kees van der Staaij bracht als taxichauffeur allerlei SGP-medewerkers thuis. CDA’er Maurits von Martels werd thuis gebracht door VVD-collega Erik Ziengs. Farid Azarkan (Denk) was zelfs langs de weg gaan liften. En er kwam toch nog iets terecht van een coalitie met VVD en GroenLinks.

OUDE WIJN: Met de nieuwe generatie aan de macht in de SP hoopt de partij op nieuw elan. Een andere koers lijkt er al. Lilian Marijnissen die in een interview zegt toch niet zo principieel tegen vluchtelingendeals te zijn. En een klein beetje partijdemocratie: komend weekend kiezen de leden - in plaats van alleen afgevaardigden - deels een nieuw partijbestuur. Maar echt revolutionair is het niet, schrijft politiek verslaggever Petra de Koning. De kandidatenlijst gaat gepaard met een streng stemadvies, en ook onder Marijnissen senior was het cultureel conservatieve verhaal al leidend. Maar dat de partij weer meer wil opkomen voor mensen in arme wijken die zich bedreigd voelen door globalisering en migratie, maakt linkse samenwerking tegen het kabinet op dat gebied wel ingewikkeld.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

DURE KOFFIE: De Brexit houdt Den Haag erg bezig. Wat die ons gaat kosten dan. Het ministerie van Economische Zaken waarschuwde bedrijven gisteren voor honderden miljoenen aan douanekosten. Eurocommissaris voor begrotingszaken Günther Oettinger kwam in Den Haag vertellen dat Nederland ook meer aan de EU zal moeten betalen. Hij dreigde zelfs dat zonder nieuwe EU-begroting “Poetin, Trump en Erdogan in de kaart” gespeeld worden. Dat wordt dus een duurder kopje koffie per burger.

MILITAIRE MISSTANDEN: Uitwassen tijdens missies achtervolgen het ministerie van Defensie. Vanochtend presenteert de commissie onder leiding van oud-Shellbaas Jeroen van der Veer haar bevindingen wat betreft de schuldvraag rond het dodelijke munitie-incident in Mali in 2016. Een eerder rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betekende al het einde van zowel Defensieminister Jeanine Hennis als van commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Maar dat ging nog niet in op de juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De met de Militaire Willems-Orde onderscheiden Marco Kroon is ondertussen opnieuw negatief in het nieuws. Hij heeft tien jaar na dato bekend betrokken te zijn geweest bij - en gezwegen te hebben over - een mysterieus ‘geweldsincident’ in Afghanistan. Het is zeer de vraag of nog een intern toezichtsorgaan bij Defensie dit soort kwesties gaat voorkomen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het klopt dat ik zo’n ding in de mond had, maar er kwam geen vlammetje aan te pas en ik heb niets van het goedje binnengekregen. Om met Clinton te spreken, ‘I did not inhale….!’”

Oud-premier Dries van Agt ontkent in het AD het ‘nieuws’ dat hij bij het ontvangen van een prijs voor zijn bijdrage aan de legalisatie van wietgebruik op 86-jarige leeftijd voor het eerst een joint rookte.