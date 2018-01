Aan universiteiten steeds minder docenten per student

Aan universiteiten moeten studenten het met steeds minder docenten doen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Van 2012 tot 2016 groeide het aantal docenten met zes procent maar het aantal studenten groeide met elf procent, bijna twee keer zo hard. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten VSNU ging die trend over het jaar 2017 door. „Per student lopen de docentenratio en de overheidsbijdrage terug. Dat zie je in de werkdruk”, zegt een woordvoerder.

De belofte van toenmalig minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) in 2015 dat er tot 2025 4.000 docenten (1.400 universiteit en 2.600 hbo) bij komen is al bijna gehaald. De universiteit heeft zelfs 1.600 docenten meer terwijl er slechts 1.400 waren beloofd, maar met relatief meer studenten. Bij het hbo krijgen studenten juist meer docenten. Daar groeide van peiljaar 2012 tot 2016 het aantal docenten meer dan twee keer zo hard (meer dan twaalf procent) als het aantal studenten (vijf procent).

Meer dan de helft van de groei aan de universiteiten bestaat uit buitenlandse studenten (42.000), ruim 15 procent van de totale studentenpopulatie. Driekwart van hen komt uit de Europese Unie en dan kosten ze de overheid evenveel als Nederlandse studenten.

Studenten van buiten de EU moeten het volle pond betalen, gemiddeld 9.000 euro per studie. Het aantal EU-studenten dat hier komt, is drie keer zo groot als het aantal Nederlandse studenten dat in een ander EU-land gaat studeren. Netto kost de internationalisering extra. „We zitten hoog in de internationale rankings en in studenttevredenheid, maar het jasje wordt steeds krapper”, zegt de woordvoerder van de VSNU.