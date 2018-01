Nederland telt voortreffelijke professionele vertalers, maar ook honderden amateurs die zich graag aan een vertaalopgave wijden. Voor beide groepen organiseren NRC en bureau Verstegen & Stigter de jaarlijkse vertaalwedstrijd Nederland Vertaalt. De wedstrijd omvat dit jaar zes opgaven. Zes jury’s beoordelen de inzendingen en nomineren per taal vijf vertalingen. De Arabische en de Spaanse vertaalopdrachten zijn te vinden op www.nrc.nl/boeken.

Op zaterdag 9 juni 2018 vindt in het Academiegebouw in Utrecht de Grote Vertaaldag plaats waar de genomineerde vertalingen worden besproken in vertaalwerkgroepen onder leiding van de desbetreffende jury’s. Daar worden ook de winnaars bekendgemaakt.

Wie liever toehoort dan zelf vertaalt, kan op de Vertaaldag een lezingenprogramma volgen dat parallel aan de werkgroepen plaatsvindt. Sprekers zijn onder anderen Paulien Cornelisse, Nelleke Noordervliet, Anna Woltz, Rodaan al Galidi en Menno Wigman.

Vertaalopdracht Engels



Caged Bird

A free bird leaps

on the back of the wind

and floats downstream

till the current ends

and dips his wing

in the orange sun rays

and dares to claim the sky.

But a bird that stalks

down his narrow cage

can seldom see through

his bars of rage

his wings are clipped and

his feet are tied

so he opens his throat to sing.

The caged bird sings

with a fearful trill

of things unknown

but longed for still

and his tune is heard

on the distant hill

for the caged bird

sings of freedom.

The free bird thinks of another breeze

and the trade winds soft through the sighing trees

and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn

and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams

his shadow shouts on a nightmare scream

his wings are clipped and his feet are tied

so he opens his throat to sing.

The caged bird sings

with a fearful trill

of things unknown

but longed for still

and his tune is heard

on the distant hill

for the caged bird

sings of freedom.