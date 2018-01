Twee gewonden bij geweldsincident universiteit Wageningen

Bij een geweldsincident in Wageningen zijn twee gewonden gevallen. Dat meldt de politie Gelderland op Twitter. Het incident vond plaats op de campus van de universiteit Wageningen.

De exacte toedracht is onbekend. Rond tien voor elf kwam een melding binnen bij de politie, die meerdere eenheden op het incident afstuurde. Binnenin een gebouw van de universiteit vonden agenten twee gewonden.

Volgens de politie viel één gewonde omdat hij of zij werd geslagen. Die persoon is ter plaatse behandeld. Een ander is met een onbekend voorwerp neergestoken en voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe die persoon er precies aan toe is, is niet bekend.

De verdachte kon al snel worden aangehouden. In een sloot werd hij door agenten aangetroffen. Volgens de politie maakte de man een verwarde indruk. Over zijn identiteit kon een woordvoerder van de politie Gelderland nog niets zeggen.