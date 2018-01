Turkije ‘wantrouwt’ VS om plannen in Syrië

Turkije staat nog steeds klaar om militair in te grijpen in Syrië vanwege de Amerikaanse plannen om een troepenmacht op te zetten in het grensgebied. Ondanks pogingen van Washington om de spanningen tussen de twee NAVO-partners te bedaren, zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu in een interview met CNN Türk de Verenigde Staten te “wantrouwen”.

Onlangs maakte de internationale coalitie onder leiding van de VS bekend een veiligheidseenheid te willen opzetten in het noorden van Syrië. Deze moet zo’n 30.000 man sterk worden en bestaat onder meer uit strijders van de Syrisch-Koerdische militie YPG. Volgens Turkije is de YPG een verlengstuk van de PKK, de Koerdische militante groepering die al tientallen jaren strijdt voor een onafhankelijke Koerdische staat.

Woensdag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson dat het plan verkeerd zou zijn geïnterpreteerd. De VS zeggen dat zijn het niet zozeer zien als een troepenmacht. “Het is jammer dat die indruk is gewekt”, zei de minister. De VS willen alleen met lokale eenheden ervoor zorgen dat de veiligheid in de regio wordt gewaarborgd.

Mogelijk militair ingrijpen

De spanningen langs de Syrisch-Turkse grens lopen steeds verder op. De YPG zei zondag dat schermutselingen plaats hadden gevonden met Turkse militairen. Çavuşoğlu eist dat de Amerikanen concrete stappen nemen om de samenwerking met “terroristische organisaties” te beëindigen. Die samenwerking zou volgens de minister geleid hebben tot “onherstelbare schade” tussen de twee NAVO-partners.

Ankara wil niet tegenover een bondgenoot komen te staan in Syrië. Toch wil Turkije mogelijk militair ingrijpen in het regio rondom de steden Afrin en Manbij, het grensgebied in Syrië waar de YPG de dienst uitmaakt. Het Syrische regime in Damascus zegt op zijn beurt donderdag dat de Syrische luchtmacht klaar staat om in te grijpen als Turkije de grens met Syrië oversteekt.

Volgens Çavuşoğlu zoekt Ankara nu met betrekking tot de militaire plannen toenadering tot president Assad’s bondgenoten Iran en Rusland. Er zou ook gesproken worden over het gebruik van het Syrische luchtruim.

Washington steunde de YPG, onderdeel van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Met het einde van het zelfverklaarde kalifaat is nu de vraag hoe het door burgeroorlog verscheurde Syrië verder moet. Zowel de VS als Turkije willen dat Assad vertrekt.

Correctie 18-1-2018: in een eerdere versie van dit artikel werd Rex Tillerson president genoemd. Hij is natuurlijk de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.