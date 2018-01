Roemer na Den Haag: burgemeester of postbode?

Als burgemeester kan Roemer alsnog zijn bestuursambitie waarmaken. Maar gekozen wordt hij voorlopig niet. Hoe hij wel een burgemeestersketting bemachtigt, kan hij het beste afkijken bij de VVD.

GEWOON, NORMAAL: Als politicus moet je De Gewone Nederlander niet alleen snappen en bedienen, je moet ‘m eigenlijk zelf zijn. Wie overtreft Fred Teeven, die geen staatsraad maar buschauffeur werd? Emile Roemer misschien. Hij werd tijdens zijn afscheidsreceptie gisteren in café Dudok overvallen door een postbode die hem uitdaagde om ook postbezorger te worden, want “dat is de echte onderkant” van de samenleving. Terwijl Roemer zelf hoopt dat hij de eerste SP-burgemeester van Nederland kan worden.

Solliciteren: Roemer zou het, zeker in Brabant, vast niet slecht doen in een directe verkiezing. De gekozen burgemeester kwam gisteren in het debat daarover maar een klein stapje dichterbij. 147 Kamerleden (iedereen minus de inmiddels slechts twee SGP’ers) zullen instemmen om de benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koning uit de grondwet te halen. Maar over rechtstreekse verkiezingen durven zelfs de initiatiefnemers van D66 nog niet te praten. Voorlopig moet Roemer dus gewoon solliciteren bij een (linkse) gemeenteraad.

Kunstje afkijken: Om te leren hoe dat moet, kan hij te rade gaan bij een oud-collega in de Kamer: VVD’er Roald van der Linde. Voor het grote publiek een volslagen onbekende, voor zijn partij het brein achter het record aan burgemeestersbenoemingen. Hij heeft de interne werving en selectie van kandidaten tot een kunst verheven, blijkt uit een vertrouwelijk partijdocument. Het afgelopen jaar streefde de VVD het CDA voorbij als grootste leverancier van nieuwe burgemeesters. Samen met de PvdA leveren de twee gevestigde partijen nog steeds 86 procent van alle burgemeesters.

DIPLOREL: Halbe Zijlstra is verwikkeld in zijn eerste diplomatieke rel als minister van Buitenlandse Zaken. Hij verklaarde gisteren de hoogste vertegenwoordiger van Eritrea tot persona non grata. Reden is de diasporabelasting die twaalfduizend mensen met een Eritrese achtergrond in Nederland via de ambassade moeten afdragen. Die ambassade, en dus de ambassadeur, zetelt overigens in België. Het is de zaakgelastigde in Den Haag die het land uit moet.

DONORWET: In de Tweede Kamer werd de orgaandonatiewet van Pia Dijkstra (D66) alleen aangenomen omdat Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren zijn trein gemist had. De Eerste Kamer buigt zich er pas anderhalf jaar later over en daar wordt het over twee weken “heel spannend“, geeft Alexander Pechtold toe. Naast senatoren met principiële bezwaren tegen automatische donorregistratie, zijn er ook die zich ten zeerste afvragen of de wet het aantal transplantaties wel zal vergroten. En initiatiefwetten hebben het sowieso lastig in de senaat. Tijdens de hele regeerperiode van Rutte II werden net zoveel wetten van Tweede Kamerleden verworpen als van het complete kabinet (vier-om-vier) dat regeerde zonder meerderheid in de Eerste Kamer.

LINKS SUCCESJE: Grote bedrijven moeten voortaan met hun ondernemingsraden in gesprek over de beloningsverschillen tussen de bestuurstop en de werkvloer. Dit oude voorstel van oud-minister Lodewijk Asscher kan dankzij D66 op een meerderheid rekenen. VVD en CDA zijn tegen, maar hebben hier geen coalitieafspraak over afgedwongen. Veel verandert er overigens niet, directies moeten ook nu de ‘loonkloof’ al intern melden.

BREXIT-ANGST: Het ministerie van Economische Zaken waarschuwt vandaag voor een zogeheten ‘no deal’ Brexit waarbij de Britten zonder nieuwe handelsafspraken uit de EU stappen. Staatssecretaris Mona Keizer presenteert een bij KPMG besteld rapport daarover, zo meldt het FD. Douanekosten kunnen oplopen tot 600 miljoen euro.

QUOTE VAN DE DAG:

“Je kunt zeggen: och, bedriegers en gekken zijn van alle tijden. Evengoed zien we allemaal dat sociale media worden volgepompt met trollen en bots die onder valse identiteit een politiek of commercieel belang dienen.”

Politiek-columnist Tom-Jan Meeus maakt zich zorgen over ‘het gif van het moderne leven’: online polarisatie en bedrog die het onderling vertrouwen bedreigen.