Qualcomm mag chipfabrikant NXP overnemen

De Amerikaanse chipgigant Qualcomm mag de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors overnemen. Dat heeft de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie (EC) donderdag besloten. De Commissie stelt wel voorwaarden aan de overname van zo’n 47 miljard dollar (bijna 40 miljard euro).

Volgens de Europese Commissie zijn beide bedrijven grote spelers op de chipmarkt en komt door de overname mogelijk de concurrentie in het geding. Zo moet de NFC-technologie, near-field communication, die NXP produceert toegankelijk blijven voor andere producenten. NFC-chips hebben veel toepassingen en worden in steeds meer apparaten verwerkt. Onder meer in pinpassen, smartphones en de OV-chipkaart werken met het principe.

Qualcomm blijft nu de komende acht jaar tegen vergelijkbare voorwaarden als nu licenties afgeven. Qualcomm produceert onder meer chips voor Android-telefoonmakers en Apple-apparaten.

Een van de grootste overnames

Het zou een van de grootste overnames van een Nederlands bedrijf ooit zijn. NXP was ooit de chipdivisie van Philips, maar werd in 2006 verzelfstandigd. De goedkeuring van de EC betekent niet dat de overname rond is.

De activistische investeerder Elliott Management uit al tijden kritiek op de hoogte van het bod van 110 euro per aandeel. Het bedrijf zou volgens de aandeelhouder 135 dollar per aandeel waard zijn.

6 procent van de aandelen in NXP is inmiddels in bezit van Elliott. De afgelopen twee maanden heeft Elliott zijn belang in NXP verdubbeld.

Overname Broadcom

Op de achtergrond van deze overname gaan de onderhandelingen over een andere verder. Branchegenoot Broadcom heeft een vijandig bod van zo’n 112 miljard dollar uitgebracht op Qualcomm, inclusief NXP. Qualcomm heeft eerdere toenaderingen resoluut van de hand gewezen.

De twee bedrijven hebben een gecombineerde beurswaarde van ongeveer 200 miljard dollar. Met Qualcomm en NXP erbij is Broadcom de derde chipleverancier ter wereld, na Intel en Samsung.