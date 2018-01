Ophef over onderbroekenlol op Russische pilotenschool

Russische autoriteiten zijn woest over een videoclip van een groep Russische studenten, waarin zij halfnaakt dansen op het nummer Satisfaction van de Italiaanse dj Benny Benassi. Het twee minuten durende filmpje volgt de jongens, allen studenten aan de prestigieuze pilotenopleiding van de stad Oeljanovsk, terwijl zij in suggestieve houdingen en slechts gekleed in onderbroek en met een pilotenpet op, door de gangen van hun studentenhuis dansen.

In de eerste 24 uur na publicatie, afgelopen dinsdag, op Youtube werd het filmpje al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken op het in Rusland populaire sociale medium VKontakte. Ook op andere media trok het filmpje een miljoenenpubliek en de aandacht van kranten in binnen- en buitenland. De meeste media beschouwden het filmpje als ‘(homo-) erotisch’, pro-Kremlinzender NTV bestempelde het zelfs als sadomasochistisch.

‘Onvergeeflijk’

Hoewel het filmpje online tot grote hilariteit leidde en veel steunbetuigingen kreeg, konden de autoriteiten de onderbroekenlol van de studenten niet waarderen. „Ik werk hier al twintig jaar en dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Wat een blamage. In deze mensen wordt zoveel geïnvesteerd, en dan gedragen ze zich zó!”, brieste een van de leidinggevenden van de opleiding, Pjotr Timofejev, verontwaardigd. Dat de jongens dienstpetten droegen en het filmpje opnamen binnen het opleidingsgebouw, noemde hij „onvergeeflijk”, aldus de Russische nieuwssite Meduza. De rector van de school vergeleek de actie met die van Pussy Riot, de meidenpunkgroep die in 2012 een anti-Poetin-lied zong in een Moskouse kathedraal en daarvoor zware straffen kreeg. De gouverneur van de regio installeerde een commissie, met daarin leden van het ministerie van Transport en de Russische luchtvaart, die onderzoek moet doen naar de ‘daders’. Zij zullen allen ter verantwoording worden geroepen. Het filmpje zal ook „onderzocht worden op erotische kenmerken”.