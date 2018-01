Onthoofde pop bij moskee in Amsterdam-Noord

Onbekenden hebben bij een moskee in Amsterdam-Noord een onthoofde pop neergelegd. Dat bevestigt de politie, na berichtgeving van de Amsterdamse zender AT5. De pop is afgelopen nacht neergelegd bij de Emir Sultan-moskee en werd vanochtend gevonden.

De daders lieten ook een briefje achter: “De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan.”

De Emir Sultan-moskee valt onder de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Die heeft nauwe banden met Diyanet, het Presidium voor Godsdienstzaken in Turkije. Critici zeggen dat Diyanet een verlengstuk is van de Turkse regering.

Recent is toestemming gegeven om nog een Diyanet-moskee te bouwen in Amsterdam-Noord. De Boven IJ-moskee moet 3.000 vierkante meter beslaan en plek bieden aan zo’n zeshonderd gelovigen.

Camerabeelden en ooggetuigen

Een woordvoerder van de politie Amsterdam noemt het incident ‘uitzonderlijk’. “In andere plekken in het land zijn weleens varkenskoppen neergelegd, maar dit hebben we nog nooit gezien.”

De pop is neergelegd tussen 23.00 uur ‘s avonds, toen de laatste persoon wegging, en 08.00 uur ‘s ochtends, toen de eerste persoon aankwam, zegt de politie. De moskee heeft aangifte gedaan.

De woordvoerder zegt dat uit onderzoek moet blijken wat precies de achtergrond van de actie was: bijvoorbeeld bedreiging, belediging of discriminatie. Er worden in de buurt mogelijke getuigen gehoord en de recherche bekijkt camerabeelden.

Per jaar zijn er gemiddeld zo’n twintig moskeeën waar zich soortgelijk incidenten voordoen, blijkt uit de Monitor Moslim Discriminatie van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat bijvoorbeeld om bekladding, brandstichting, het sturen van dreigbrieven of het achterlaten van delen van varkens. In 2016 nam het aantal incidenten flink toe, naar 72.