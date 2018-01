NPO haalt PowNed-programma ‘Flits’ van tv

Het tv-programma Flits van omroep Powned is in wederzijds overleg met de NPO gestopt, meldde de Telegraaf donderdag. Het programma trok te weinig kijkers op televisie.

Flits was een dagelijks vijf-minuten durend nieuwsprogramma dat tot de kerst op NPO 3 werd uitgezonden. Het programma trok gemiddeld 100.000 kijkers op wisselende tijdstippen tussen 22:00 en 23:00 uur. Er komt geen nieuwe reeks omdat het programma geschikter is voor online, zegt een woordvoerder van de NPO.

“De uitzendingen van PowNews Flits op tv bleken weinig toe te voegen aan hetgeen PowNews overdag al op internet doet. Maar PowNed blijft gewoon tv-programma’s maken, op dit moment bespreken we welke.”

Oprichter en voorzitter van Powned Dominique Weesie zegt dat ook Powned wilde stoppen met Flits vanwege de korte duur van het programma en de uitzendtijden. “Dan doe je moeite voor een programma omdat je op tv moet zijn.”

Verplicht op tv door mediawet

In 2016 zei Weesie tegen het AD dat Powned in 2021 wilde stoppen met het maken van tv-programma’s. Dit kan niet doordat de Mediawet omroepen verplicht om ook voor televisie te produceren. Weesie blijft er bij dat de omroep zich wil focussen op online, omdat daar haar publiek zit. “Daarom zoeken we de combinatie. We produceren in eerste instantie voor internet, maar onze programma’s komen ook op tv.”

De omstreden Powned-documentaire over motorbendeleider Henk Kuipers, die inmiddels in de gevangenis zit, wordt zondag op televisie uitgezonden. Volgens Weesie is de zender “volop in de productiefase” voor verschillende documentairereeksen.