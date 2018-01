De westerstorm: ‘Moet hier nog iemand mee naar Den Bosch?’

Daphne Duister en Rachel Splinters (beiden 20), zitten gehuld in winterjas met panterprint naast elkaar in de bus van de Belgische grens naar Roosendaal. Ze hebben er al vier uur in verschillende treinen en bussen op zitten. Nu de eindbestemming in zicht is, kan er weer gelachen worden.

„Gisteren zijn we wezen shoppen in Antwerpen, maar dat hadden we na een dag toch allemaal wel gezien”, zegt Splinters lachend. „Het duurt een paar uurtje langer allemaal, maar dat is op zich niet erg. Het is koopavond in Breda, dus gaan we gewoon nog even door.”

Op het station in Breda rijdt deze donderdagavond rond half zes geen enkele trein, maar van grote groepen gestrande reizigers is geen sprake. Wie nog in de stationshal staat, kijkt op zijn telefoon of is in gesprek met iemand die wél vervoer beschikbaar heeft. De stationswinkels schenken koffie en thee. Een blikkerige NS-stem adviseert reizigers ander vervoer te zoeken. Sporadisch vertrekken treinen naar nabijgelegen stations. De intercity-treinen naar de Randstad liggen allemaal stil.

Benzinegeld

Wie niet staat te bellen, houdt het nieuws in de gaten of zit op Twitter. Daar gaat de hashtag #StormPoolen rond, waarmee automobilisten die een of meer zitplaatsen overhebben zich kunnen aanmelden om gestrande reizigers mee te nemen. De 26-jarige Erik Koning staat op het station en speurt via Twitter naar een rit richting Amsterdam. „Ik dacht net iemand te hebben gevonden, maar die bleek zelf ook op zoek naar een lift”, zegt hij met zijn telefoon in zijn hand. Koning is militair, en weet dat hij in geval van nood op de kazerne in Breda kan overnachten. „Toch wil ik liever nog naar Amsterdam vanavond, ook omdat ik morgen in Utrecht moet zijn – áls ik dat al haal.”

Rond zes uur lijkt Koning via de hashtag op Twitter toch geluk te hebben: hem wordt een rit aangeboden door een onbekende. De man vraagt wel om benzinegeld en blijkt uit zijn tweet geen forens te zijn. Koning fronst. „Hier ga ik niet op in hoor, volgens mij is dit niet helemaal waar deze hashtag voor bedoeld is. Ik ben nu al vierenhalf uur bezig om hier weg te komen, dan maakt dat extra halve uurtje ook niet uit.”

Gejuich op de achterbank

Dan klinkt een luide vrouwenstem door de stationshal: Moet hier nog iemand mee naar Den Bosch? Of naar Utrecht? Ik vertrek nu!”

Nicolien van Roon uit Breda, gehuld in rood fleecejack en met autosleutel in de hand, heeft in een oogwenk een groepje dankbare reizigers om zich heen verzameld.

Even later vertelt ze, bellend vanuit de auto: „Mijn beste vriendin is jarig en woont in Utrecht. Haar dochter is gestrand in Den Bosch en ik vond het zo sneu als zij niet bij haar moeders verjaardag kon zijn. Toen reed ik hierlangs en dacht ik: wie weet wil er hier wel iemand mee.” Vanaf de achterbank klinkt vrolijk gejuich.

Nicolien, lachend: „Ik hoorde al dat dit op Twitter ook aan de gang was, maar ik heb zelf geen Twitteraccount. Ik heb dit maar spontaan gedaan, en het bleek heel goed te werken.”

Erik de Koning heeft inmiddels het zekere voor het onzekere genomen en is vertrokken uit Breda. Via Twitter meldt hij: „Ik ben in een auto onderweg naar Rotterdam. Vandaar maar weer kijken.”