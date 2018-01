May belooft Macron 50 miljoen voor grens Calais

Frankrijk en Verenigd Koninkrijk hebben donderdag de intentie uitgesproken om meer te gaan samenwerken wat betreft defensie, veiligheid en grenscontrole. De Britse premier Theresa May voegde daad bij het woord en zegde president Emmanuel Macron 50 miljoen euro toe om de grens bij Calais te versterken. Het was Macron zijn eerste officiële bezoek aan Engeland.

De Britse grens wordt mede in Calais bewaakt. De grenscontrole voor veerboten en treinen ligt bij het vertrekpunt: de Britse douane staat in Calais, de Fransen controleren in Dover de Schengengrens. De Franse politie probeert migranten die via Calais het Kanaal over willen tegen te houden, met de ‘jungle’ in Calais tot gevolg. De Franse politie controleert daar paspoorten en voorkomt dat migranten op vrachtwagens naar Engeland reizen.

De Britse jungle

De Britse angst was dat met het verlaten van de Europese Unie deze afspraken kwamen te vervallen. Daarmee zou de jungle verhuizen naar de andere kant van het Kanaal. President Macron drong er al een tijd, ook al voor zijn presidentschap, bij de Britten op aan om meer geld vrij te maken voor grensbewaking bij Calais.

Deze toevoeging op het bestaande verdrag maakt onder meer een versnelling van de asielprocedure mogelijk. Ook zullen de Britten meer geld bijdragen voor het beveiligen van de transportroutes en grensbewaking in Calais. Premier May zei dat hoewel Brexit nadert, een sterke relatie met Frankrijk nog altijd van belang is voor het Verenigd Koninkrijk.

Macron ontmoette premier May in Sandhurst, ten westen van Londen, waar de Koninklijke Militaire Academie is gevestigd. Woensdag maakte het Verenigd Koninkrijk bekend drie Chinook-helikopters en tientallen militairen naar Mali te sturen voor Franse militaire missie daar.

Tapijt van Bayeux

Om de banden aan te halen heeft Macron May ook een cultureel geschenk aangeboden. Frankrijk leent het Tapijt van Bayeux uit aan het Verenigd Koninkrijk. Op dat 70 meter brede lint wordt de verovering van Engeland door de Normandische hertog Willem de Veroveraar in 1066 uitgebeeld.