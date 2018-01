Maurits & Peter

Donderdag 11 januari was Peter Vandermeersch voor één avond directeur van het Haagse Mauritshuis. Vandermeersch leidde het publiek rond op de tentoonstelling Zuiderburen, er was een snelcursus fotograferen met je mobiele telefoon, politiek fotograaf David van Dam vertelde over zijn belevenissen aan het Binnenhof en fotografe Annabel Oosteweeghel portretteerde bezoekers op de wijze van zeventiende eeuwse schilders, waarvan hier een selectie.