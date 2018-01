Korpschef: ophef Rolex-controle lag aan Ombudsman

De ophef over de ‘Rolex-controle’ van jonge patsers door de politie in Rotterdam is vooral de schuld van de lokale Ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld. Dat zei korpschef Frank Paauw donderdag in de Rotterdamse gemeenteraad, waar hij de aanpak toelichtte.

Volgens Paauw had Zwaneveld zich niet over het politieplan moeten uitlaten. „De gemeentelijke Ombudsman gáát niet over de politie”, zei hij. Nu zag hij „een instituut waarvan je mag verwachten dat het zuiver in de leer is dat eigenlijk voor zijn beurt gaat spreken.”

De politie kondigde begin deze maand een experiment in Rotterdam-West aan om dure jassen, kleding of bijvoorbeeld horloges van ‘jonge bekenden’ af te pakken die niet duidelijk kunnen maken hoe ze voor de spullen hebben betaald. „We gaan ze uitkleden op straat”, werd Paauw geciteerd in De Telegraaf.

Het plan van de politie om dure spullen af te pakken bij controles leidt tot ophef. Maar in feite is het bestaand beleid tegen criminelen. Lees daarover: Rolex-controle: waar is uw kassabon?

Etnisch profileren

Lokale media belden Ombudsman Zwaneveld voor een reactie. „Waarom zou je iedereen met een dure jas zomaar vragen kunnen stellen?”, zei ze. En: „We hebben net bedacht dat we niet de schijn willen wekken dat er sprake is van etnisch profileren. Maar de kans dat dat hierbij wel gebeurt, is juist heel groot.”

Advocaten en de landelijke organisatie tegen etnisch profileren reageerden ook kritisch op het plan. Ook binnen de gemeenteraad is controverse. Leefbaar Rotterdam, voorstander van het experiment, pikt het niet dat GroenLinks spreekt van „jassenrazzia’s”.

Korpschef Paauw noemt alle kritiek onterecht. Het plan gaat immers uit van de bestaande ‘patseraanpak’. De politie richt zich op specifieke jongeren die bij haar bekend zijn, bijvoorbeeld een uitkering hebben, maar wel met dure spullen pronken.

Is de wet veranderd?

De korpschef zei Zwaneveld persoonlijk gebeld te hebben omdat de landelijke Ombudsman over de politie gaat. „Ik heb nog gevraagd: is de wet veranderd per 1 januari?” Ook belde hij landelijk ombudsman Reinier van Zutphen. Die zei, volgens Paauw: „Ik wacht gewoon de klachten af.”

De korpschef zelf voelt zich niet verantwoordelijk voor de ophef. „U kunt mij toch niet verantwoordelijk houden dat mensen eigenlijk in galop gaan zonder de feiten te kennen”, zei hij tegen de raad.

Zwaneveld noemt het verwijt van korpschef Paauw „een beetje flauw”. Ze heeft haar reactie in de media vooraf afgestemd mee landelijke ombudsman Van Zutphen, met wie ze „op één lijn” zat, zegt zij. „En ook ik heb gezegd: ik wacht eerst af of er klachten komen.”