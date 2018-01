KNMI kondigt code rood af voor delen van Nederland

Het KNMI heeft donderdagochtend voor delen van het land code rood afgekondigd. In de provincies Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel kunnen “zeer zware windstoten” voorkomen, aldus de dienst op Twitter. Voor de vorige provincies geldt code oranje. Vooral tussen 09.00 uur en 14.00 uur kunnen de wind en regen hevig zijn.

Op zee komen mogelijk windstoten voor van 130 km/u, aan land lopen die op tot 120 km/u. Boven de 100 spreekt het weerinstituut van “een zeer zware storm”. Volgens de ANWB veroorzaakt de storm vooralsnog geen grote problemen in het verkeer, schrijft ANP. De situatie op de weg is vergelijkbaar met minder stormachtige dagen.

Kantelende aanhanger

Wel kantelde donderdag ter hoogte van Badhoevedorp een vrachtwagenaanhanger. De veiligheidsdiensten sloten daarop de A9 van Alkmaar naar Amstelveen af. De ANWB waarschuwt weggebruikers om niet de weg op te gaan met een aanhanger.

Woensdag al kondigde NS aan dat treinen maximaal één keer per half uur gaan rijden. Luchtvaartmaatschappij KLM annuleerde alvast 110 Europese retourvluchten. In de tweede helft van de dag zwakt de storm af, is de verwachting.

Dierenpark Amersfoort blijft de hele dag gesloten. De windhozen kunnen takken van bomen losrukken en op bezoekers terechtkomen. “De veiligheid van de dieren is niet in gevaar”, meldt de dierentuin.