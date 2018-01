Kiki Bertens terug aan het front na maanden vol twijfel

Raemon Sluiter, coach van tennisster Kiki Bertens, zit woensdag laat op de avond in Melbourne in zijn hotelkamer, op tien minuten rijden van het tennispark van de Australian Open. Hij zit voor de tv, tennis staat op. „Zo heerlijk hier. ’s Avonds nog een beetje wedstrijden kijken, blijer kan je mij bijna niet maken. Als er dan ook nog een jongen speelt die Mackenzie McDonald heet, wiens roepnaam Mackie is, en die ook nog geweldig staat te tennissen, dan kan het voor mij niet meer stuk.” McDonald verliest uiteindelijk in vijf sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov.

We belden Sluiter (39) voor Bertens. Zij bereikte woensdag voor het eerst de derde ronde van de Australian Open door de Amerikaanse Nicole Gibbs met 7-6 en 6-0 te verslaan. Vrijdag wacht in de derde ronde een interessante test: de Deense Caroline Wozniacki is de nummer twee van de wereld.

Spreek over Bertens (26), en het gaat snel over haar mentale toestand. Het mag, inmiddels, voor bekend worden aangenomen: ze is een speelster met veel potentie en wapens, maar ze zit zichzelf vaak in de weg, is sensibel, heeft een negatief zelfbeeld en ervaart een hoge mate van druk. Ze raakt regelmatig in paniek op de baan, is snel emotioneel en is soms lastig te coachen. Dit was het dominante thema in het wisselende seizoen 2017 – de achtbaan Bertens.

De samenwerking tussen coach en speelster stond in de laatste drie maanden van het seizoen onder druk – Sluiter twijfelde of hij verder kon gaan als coach, hij leek haar niet meer te kunnen raken. Bertens zei eind november in een dubbelinterview in het AD dat ze in die laatste maanden van het seizoen „helemaal klaar” was met tennis. „Wilde ik met ‘Rae’ verder? Ik had geen idee. Ik was nooit echt klaar met hem, maar ik voelde me slecht en als hij daar verder op inging, dacht ik: ga nu maar weg.”

Ze gingen op vakantie – apart van elkaar naar Bali – en kwamen daar tot de conclusie dat er nog genoeg aanknopingspunten waren om samen verder te gaan. Beiden namen zich voor te werken aan enkele punten, zoals: Bertens zal na nederlagen minder in het negatieve moeten blijven hangen en op die momenten ook trainingsarbeid moeten leveren, Sluiter zal op zijn beurt minder moeten praten („ik lul te veel”, zegt hij vaak) en zich in de media minder kritisch moeten uitlaten over Bertens omdat dit haar pijn doet.

Hoe gaat het nu? Prima, als je Sluiter hoort. In aanloop naar het seizoen werkten ze zes weken intensief aan de basis voor een nieuw jaar, qua fysiek, uithoudingsvermogen en techniek. Vervolgens verloor Bertens op Oudjaarsdag in Brisbane, Australië, in de eerste partij van het nieuwe seizoen met 6-1 en 6-2 van het Kroatische talent Ana Konjuh.

Hoe Bertens daar vervolgens mee omging, stemt Sluiter tevreden. „Waar dat voorheen niet alleen een tik was, maar een waanzinnige klap die twee, drie dagen doorwerkte zodat de kwaliteit van trainen ook heel erg naar beneden ging, werd er nu met volle moed de volgende ochtend vroeg gewerkt aan de dingen die in die partij nog niet goed gingen.” Dat ziet hij als winst.

Het niveau van de trainingen ligt nu op een hoger niveau, omdat Bertens meer openstaat voor verbeteringen, waar Sluiter in het verleden regelmatig tegen een muur van onwil aanliep. Sluiter: „De trainingen die af en toe gefuckt afgewerkt werden na een nederlaag, die werkten averechts. Strontchagrijnig op een loopband staan kan nog, maar als je technisch, tactisch of situatiegericht wil werken, dan moet je er met je kop bij zijn. Dat is eigenlijk haar grootste verbetering: ze wil echt beter worden. En accepteert nu de tikken die ze krijgt, zoals tegen Konjuh.”

De Australië-trip was daarmee voor Sluiter al geslaagd, ook als Bertens woensdag had verloren. De zege in de eerste ronde maandag tegen de Amerikaanse belofte Catherine Bellis, van wie Bertens afgelopen zomer op Roland Garros nog verloor nadat ze in „paniek” raakte, lijkt bevrijdend te hebben gewerkt. Sluiter: „Ik denk dat ze het zo gevoeld heeft. Bellis is heel goed op hardcourt, won [op die ondergrond] van toptienspeelsters en was favoriet bij de bookmakers.”

Bertens is de nummer 32 van de wereld en won vorig jaar twee toernooien. Sluiter vertelt dat ze voor dit seizoen geen doelen hebben gesteld, qua ranking. „Dat heeft haar vorig jaar heel veel stress gebracht.” Bertens kwam sinds Wimbledon 2016 niet verder dan de tweede ronde op de grand slams. Op de mooiste podia vocht ze vaak tegen de verwachtingen. Sluiter, voorzichtig: „Dat was een beetje een issue de laatste anderhalf jaar.”

Vrijdag kan ze laten zien waar ze staat ten opzichte van de wereldtop. Wozniacki overleefde twee matchpoints tegen de Kroatische Jana Fett en won met 3-6, 6-2, 7-5. Sluiter ziet kansen. „Als Fett twee matchpoints krijgt, zie ik geen reden waarom ‘Kiek’ dat ook niet zou kunnen.”