Jammer dat het warme bad van Humberto Tan leegloopt

Steeds minder mensen houden er rekening mee dat RTL Late Night na de zomer nog bestaat. Drie jaar lang was het programma een warm bad voor gasten en kijkers. Humberto Tan was de man die iedereen, murw gebeukt door het echte nieuws of het harde celebritywatchen van RTL Boulevard, een arm om de schouders sloeg. Tot een jaar geleden het bad leeg begon te lopen. Inmiddels is de bodem in zicht gekomen. Begin deze week waren er minder dan 400.000 kijkers over, voor een programma dat gewend was op een miljoen te mikken.

De kijker krijgt altijd gelijk in de telzieke omroepwereld, maar hééft de kijker ook gelijk? Woensdag gaf ik de kaasstengels van Tan voorrang boven het alcoholvrije bier van Jinek – voor je het weet kan het niet meer.

De uitzending begon met drie woedende pulsvissers en een bak water. In die bak moesten de presentator en Gordon Heuckeroth hun handen steken. Zo konden ze de schokjes voelen waarmee vissen in de netten van de pulsvissers worden gejaagd. Een soort speldenprikken, concludeerden Tan en Heuckeroth. Maar ja, zij zijn natuurlijk geen platvissen.

Vrolijk gespetter, maar het gesprek met de vissers werd gemakzuchtig gevoerd vanuit het perspectief van eerlijke Nederlanders die worden dwarsgezeten door achtergebleven Fransen. Dat er voorlopig geen zekerheid is over de ecologische gevolgen van de pulsvisserij werd gevoeglijk genegeerd – ook voor een ontspannen talkshow was dat journalistiek te mager.

De rest van de uitzending – gesponsord door een melkproducent en een fabrikant van betonplaten, wat me wel een slecht teken lijkt – was gezellig, terwijl er ook voldoende verstandige dingen werden gezegd. Over de ‘beeldenstorm’ (J.P. Coenschool verandert naam) die ook de andere talkshows en nieuwsprogramma’s in een ijzeren greep hield, werd geconcludeerd dat het beter is om altijd per geval te kijken. Een school is geen straat of standbeeld en niet alle helden of schurken uit het verleden zijn hetzelfde. En o ja, iemand vond dat Gerard Joling een standbeeld verdiende.

Er waren korte en goede gesprekken over de voorspelde storm, over klimaatverandering en het einde van de comedyserie Modern Family. „Een pleasure, maar niet guilty”, zei oud-politica Femke Halsema daarover.

Halsema zat aan tafel om de Nederlandse identiteit te duiden, waar ze een theaterprogramma over heeft gemaakt. Ze hield een warm betoog voor vrijheid, de bereidheid naar anderen te luisteren, en de volgens haar in het hele land gedeelde overtuiging dat ‘je postcode’ nooit je kansen in het leven mag bepalen.

Tan viste naar boze burgers, maar vergeefs. Volgens Halsema is slechts een kleine groep Nederlanders op sociale media permanent boos. In de dagelijkse praktijk is er bijna niemand kwaad. Alles wat ze zei leverde bijval op van Gordon: „Ik zou bijna naar die theatershow van je gaan.” Heuckeroth zat er ter promotie van de remake van datingshow Op goed geluk.

Zo zag ik een woensdagavonduitzending waar geen van de concurrenten zich voor zou schamen. Dinsdag had Tan al zijn meest empathische kant getoond in een gesprek met een jonge Groninger die met steeds verder verstikte stem sprak over het lijden van zijn provinciegenoten. Tan besloot het item met een lief „laten we contact houden”. Hij is de een van de zeldzame anchors bij wie ik soms het idee heb dat hij zijn gasten belangrijker vindt dan zijn baan. Het zou zonde zijn als dat met het badwater van RTL Late Night verdween.