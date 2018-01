Gezond eten sneller duurder geworden dan ongezond eten

De afgelopen tien jaar zijn de prijzen van eieren of een zak appels harder gestegen dan die van chips of snoep. Ongezond eten is in sommige gevallen zelfs goedkoper geworden in die tijdsspanne. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voerde samen met het Voedingscentrum een analyse uit van de voedselprijzen en kwam tot die conclusie, meldde het donderdag.

Sinds 2007 steeg de prijs van gezonde producten met bijna een kwart. Maar het bedrag dat de supermarktklant voor ongezond eten betaalt, nam in dezelfde periode met slechts 13 procent toe. Dat terwijl de gemiddelde prijsstijging voor goederen en diensten in tien jaar 16,7 procent betrof.

CBS-cijfers

Vooral halfvolle melk (+60 procent), eieren (+37 procent) en vers fruit (+28 procent) vallen op in de CBS-cijfers. Groente zit met 9 procent onder het gemiddelde. Bij groente en fruit spelen weersinvloeden een rol. Een fikse hagelbui kan oogsten verpesten, waardoor prijzen door schaarste kunnen worden opgedreven.

Het relatief hoge bedrag voor een pak halfvolle melk heeft te maken met gestegen prijzen bij de boeren, weet het CBS. Bij de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen in het algemeen spelen verder handelsmarges en loon- en transportkosten een rol.